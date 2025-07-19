Украинский тандем взял парный трофей на грунтовом турнире в Австрии
Овчаренко и Орлов переиграли тандем Сквайр / Фон де Шуленбург
Украинские теннисисті Александр Овчаренко и Владислав Орлов выиграли парный трофей на грунтовом турнире ITF M25 в Крамзахе (Австрия).
В финальном поединке украинцы, получившие первый номер турнирного посева, в упорной борьбе переиграли тандем Генри Сквайр (Германия) / Джеффри Фон де Шуленбург (Швейцария).
Уступив в первом сете, Овчаренко и Орлов на тай-брейке второго сета отыграли матчбол и, совершив камбек, довели матч до пебеды.
ITF M25 Крамзах. Грунт.
Парный разряд. Финал
Александр Овчаренко (Украина) / Владислав Орлов (Украина) [1] – Генри Сквайр (Германия) / Джеффри Фон де Шуленбург (Швейцария) – 4:6, 7:6 (8:6), 10:5
Украинские теннисисты впервые сыграли вместе в парном разряде. Для Александра это 12-й парный титул на турнирах ITF (четвертый в этом году), а для Владислава – 21-й в карьере и третий в сезоне.
ITF TENNIS— Notícias Esportivas (@Not_Esportivas) July 18, 2025
Parabéns aos duplistas campeões, os ucranianos Vladyslav Orlov e o seu compatriota Oleksandr Ovcharenko que conquistaram o @ITFTennis de M25 de Kramsach na Áustria#ITFWorldTennisTour #ITFtennis #TennisAustria #wttkramsach #Kramsach #VladyslavOrlov #OleksandrOvcharenko pic.twitter.com/re3846vIQk
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рассматриваем три возможности для Александра
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала турнира WTA 250 в Гамбурге