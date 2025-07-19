Украинский тандем взял парный трофей на грунтовом турнире в Австрии

Украинские теннисисті Александр Овчаренко и Владислав Орлов выиграли парный трофей на грунтовом турнире ITF M25 в Крамзахе (Австрия).

В финальном поединке украинцы, получившие первый номер турнирного посева, в упорной борьбе переиграли тандем Генри Сквайр (Германия) / Джеффри Фон де Шуленбург (Швейцария).

Уступив в первом сете, Овчаренко и Орлов на тай-брейке второго сета отыграли матчбол и, совершив камбек, довели матч до пебеды.

ITF M25 Крамзах. Грунт.

Парный разряд. Финал

Александр Овчаренко (Украина) / Владислав Орлов (Украина) [1] – Генри Сквайр (Германия) / Джеффри Фон де Шуленбург (Швейцария) – 4:6, 7:6 (8:6), 10:5

Украинские теннисисты впервые сыграли вместе в парном разряде. Для Александра это 12-й парный титул на турнирах ITF (четвертый в этом году), а для Владислава – 21-й в карьере и третий в сезоне.