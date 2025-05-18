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ITF
18 мая 2025, 12:30 | Обновлено 18 мая 2025, 12:33
203
0

Украинец выиграл третий парный трофей в сезоне на турнире в Бухаресте

Александр Овчаренко и Хуан Пабло Пас одержали техническую победу в финале

18 мая 2025, 12:30 | Обновлено 18 мая 2025, 12:33
203
0
Украинец выиграл третий парный трофей в сезоне на турнире в Бухаресте
ФТУ. Александр Овчаренко

Украинский теннисист Александр Овчаренко выиграл парный трофей на грунтовом турнире ITF M15 в Бухаресте (Румыния).

В финальном поединке 23-летний украинец и его напарник Хуан Пабло Пас из Аргентины должны были сыграть против аргентинского тандема Валентин Басель / Лаутаро Фалабелья, но их соперники отказались от поединка до его начала.

ITF M15 Бухарест. Грунт. Парный разряд

1/8 финала

Александр Овчаренко (Украина) / Хуан Пабло Пас (Аргентина) [3] – Александру Кристиан Думитру (Румыния) / Стефан Палоси (Румыния) – 6:4, 3:6, 10:6

Четвертьфинал

Александр Овчаренко (Украина) / Хуан Пабло Пас (Аргентина) [3] – Касра Рахмани (Иран) / Даниэле Рапаньетта (Италия) – 6:2, 7:6, 14:12

Полуфинал

Александр Овчаренко (Украина) / Хуан Пабло Пас (Аргентина) [3] – Мариуш Копил (Румыния) / Дан Александру Томеску (Румыния) – 6:3, 6:1

Финал

Александр Овчаренко (Украина) / Хуан Пабло Пас (Аргентина) [3] – Валентин Басель (Аргентина) / Лаутаро Фалабелья (Аргентина) [1] – техническая победа (отказ)

Для Александра это третий парный трофей в сезоне и одиннадцатый в карьере.

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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