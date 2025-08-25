ФОТО. Свитолина провела последнюю тренировку перед стартом на US Open 2025

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
25 августа 2025, 11:41
В ночь на 26 августа Элина проведет матч первого раунда против Анны Бондар

25 августа 2025, 11:41
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 15) провела последнюю тренировку перед стартом на Открытом чемпионате США 2025.

Уже в ночь на 26 августа украинка проведет матч первого раунда против представительницы Венгрии Анны Бондар (WTA 97). Встреча начнется ориентировочно в 00:00 по Киеву.

Элина в 13-й раз сыграет на US Open. Ее лучшим результатом является полуфинал в 2019 году. В прошлом сезоне она добралась до 1/16 финала и уступила Коко Гауфф.

