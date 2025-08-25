ФОТО. Свитолина провела последнюю тренировку перед стартом на US Open 2025
В ночь на 26 августа Элина проведет матч первого раунда против Анны Бондар
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 15) провела последнюю тренировку перед стартом на Открытом чемпионате США 2025.
Уже в ночь на 26 августа украинка проведет матч первого раунда против представительницы Венгрии Анны Бондар (WTA 97). Встреча начнется ориентировочно в 00:00 по Киеву.
Элина в 13-й раз сыграет на US Open. Ее лучшим результатом является полуфинал в 2019 году. В прошлом сезоне она добралась до 1/16 финала и уступила Коко Гауфф.
