В ночь на 25 августа, в рамках первого круга US Open, между собой сыграют Элина Свитолина (WTA 13) и Анна Бондар (WTA 96).

Матч стартует в 00:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Элина Свитолина

Первая ракетка играет стабильно в этом сезоне, хотя феноменальных успехов не было. На счету Свитолиной выигранный турнир в Руане, полуфинал в Мадриде, а на шлемах были четвертьфиналы в Австралии и Ролан Гаррос.

Свой последний матч спортсменка провела на турнире в Цинциннати, где уже в стартовой встрече уступила опытной чешке Барборе Крейчиковой в трех сетах – 6:2, 4:6, 3:6. Главную цель карьеры, выиграть мейджор еще никто не отменял, у Свитолиной есть опыт, мастерство, если прибавить немного удачи, выиграть желанный титул вполне реально.

Лучшим выступлением на US Open был полуфинал в 2019 году. В текущем сезоне украинка провела на харде 22 матча, одержав 14 побед.

Анна Бондар

Венгерскую теннисистку можно считать не самым опасным середняком мирового тенниса, которая занимает место в конце первой сотни. Опыта Бондар хватает, ведь ей 28 лет, она немало играет в туре. В текущем сезоне спортсменка даже выиграла 100-тысячник серии ITF в Германии, хотя это и не самое значимое достижение. Ценнее был финал в Гамбурге, где она в двух сетах уступила француженке Буассон, также можно вспомнить финал челленжера в Бари.

К этому турниру теннисистка подходит не в лучшем настроении, так как находится на серии из трех поражений кряду. Свой последний матч спортсменка проиграла Татьяне Марие в Мексике – 6:7, 5:7. Бондар выиграла всего 8 матчей из 20 на харде в текущем сезоне.

Личные встречи

Статистика свидетельствует о том, что спортсменки играли между собой дважды, оба турнира состоялись в этом году, на турнирах Grand Slam. Первая встреча была на Ролан Гаррос, там Свитолина выиграла 7:6, 7:5, второй матч выиграла тоже украинка на Уимблдоне – 6:3, 6:1.

Прогноз

Теннисистки впервые сыграют между собой на харде, хотя от этого соотношение сил не изменится, Свитолина считается большим фаворитом. Букмекеры совсем не верят в успех венгерской теннисистки, как не крути, она ниже классом, уступает в очных противостояниях, а ее форма вызывает вопросы.

Вполне надежно здесь выглядит ставка на успех украинки с форой -5,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.60.