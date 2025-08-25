Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Разгром Жироны, конфуз ЮКСА в Кубке Украины, дубль Мбаппе за Реал
25 августа 2025, 08:51
Разгром Жироны, конфуз ЮКСА в Кубке Украины, дубль Мбаппе за Реал

Главные новости за 24 августа на Sport.ua

Разгром Жироны, конфуз ЮКСА в Кубке Украины, дубль Мбаппе за Реал
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 23 августа.

1. Кубок Украины. Карпаты забили 8 раз, успех Руха, Кривбасса, Металлиста 1925
Итоги игрового дня: продолжается стадия 1/32 финала

2А. Цыганков и Крапивцов не помогли. Вильярреал уничтожил Жирону
«Желтая субмарина» забила 5 мячей

2В. Дубль Мбаппе. Реал разгромил Овьедо с двумя голами в конце игры
Украинский голкипер Андрей Лунин весь матч оставался в резерве

3. Обмен уколами. Фулхэм и Ман Юнайтед разошлись миром в матче АПЛ
Во втором тайме матча команды обменялись забитыми голами

4А. Трабзонспор с тремя украинцами выиграл третий матч и стал лидером в Турции
Александр Зубков, Арсений Батагов, Даниил Сикан сыграли у хозяев поля

4В. Лехия с тремя украинцами выиграла дома у Арки в чемпионате Польши
У хозяев поля сыграли Иван Железко, Максим Дячук и Богдан Вьюнник

5. Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Изаки присоединится к «горнякам»

6. Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
Недоразумение возникло в матче между винницкой Нивой и командой ЮКСА

7А. Победа в День независимости! Украинские грации выиграли чемпионат мира
Сине-желтая команда взяла золото в упражнениях с 3 мячами и 2 обручами

7В. Егор Якушенко взял золото на чемпионате мира U-20 по греко-римской борьбе
Украинский спортсмен в финале победил представителя Ирана

7С. Таисия Онофрийчук взяла бронзовую медаль ЧМ-2025 в упражнениях с лентой
Это вторая награда украинской сборной на чемпионате мира в Рио

7D. Украинские грации выиграли бронзу ЧМ-2025 по художественной гимнастике
Сине-желтая сборная заняла третье место в командном первенстве в Рио

8. Стародубцева разгромно проиграла матч 1/64 финала US Open 2025
Юлия в двух сетах без особых шансов уступила Анне Блинковой

9. Мирон МАРКЕВИЧ: «Довбик? Подобная ситуация оптимизма не добавляет»
Авторитетный отечественный специалист высказался относительно ближайшего будущего нападающего «Ромы»

10. Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
Блогер Sport.ua Игорь Явкин предлагает свой вариант украинского спортивного Олимпа

Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
