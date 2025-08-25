Разгром Жироны, конфуз ЮКСА в Кубке Украины, дубль Мбаппе за Реал
Главные новости за 24 августа на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 23 августа.
1. Кубок Украины. Карпаты забили 8 раз, успех Руха, Кривбасса, Металлиста 1925
Итоги игрового дня: продолжается стадия 1/32 финала
2А. Цыганков и Крапивцов не помогли. Вильярреал уничтожил Жирону
«Желтая субмарина» забила 5 мячей
2В. Дубль Мбаппе. Реал разгромил Овьедо с двумя голами в конце игры
Украинский голкипер Андрей Лунин весь матч оставался в резерве
3. Обмен уколами. Фулхэм и Ман Юнайтед разошлись миром в матче АПЛ
Во втором тайме матча команды обменялись забитыми голами
4А. Трабзонспор с тремя украинцами выиграл третий матч и стал лидером в Турции
Александр Зубков, Арсений Батагов, Даниил Сикан сыграли у хозяев поля
4В. Лехия с тремя украинцами выиграла дома у Арки в чемпионате Польши
У хозяев поля сыграли Иван Железко, Максим Дячук и Богдан Вьюнник
5. Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Изаки присоединится к «горнякам»
6. Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
Недоразумение возникло в матче между винницкой Нивой и командой ЮКСА
7А. Победа в День независимости! Украинские грации выиграли чемпионат мира
Сине-желтая команда взяла золото в упражнениях с 3 мячами и 2 обручами
7В. Егор Якушенко взял золото на чемпионате мира U-20 по греко-римской борьбе
Украинский спортсмен в финале победил представителя Ирана
7С. Таисия Онофрийчук взяла бронзовую медаль ЧМ-2025 в упражнениях с лентой
Это вторая награда украинской сборной на чемпионате мира в Рио
7D. Украинские грации выиграли бронзу ЧМ-2025 по художественной гимнастике
Сине-желтая сборная заняла третье место в командном первенстве в Рио
8. Стародубцева разгромно проиграла матч 1/64 финала US Open 2025
Юлия в двух сетах без особых шансов уступила Анне Блинковой
9. Мирон МАРКЕВИЧ: «Довбик? Подобная ситуация оптимизма не добавляет»
Авторитетный отечественный специалист высказался относительно ближайшего будущего нападающего «Ромы»
10. Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
Блогер Sport.ua Игорь Явкин предлагает свой вариант украинского спортивного Олимпа
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший тренер киевлян – о переходе Люки Шевалье
Гость «Старой школы» – легендарный тренер «Днепра», «Динамо», «Ворсклы» и сборной Украины