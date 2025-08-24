Цыганков и Крапивцов не помогли. Вильярреал уничтожил Жирону

В воскресенье, 24 августа, проходит матч второго тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Жироной».

Встречу принимает «Эстадио де ла Керамика» в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по киевскому времени.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Уже после первых 30 минут результат матча стал практически очевиден: 4 мяча от «желтой субмарины», на что гости не смогли ответить абсолютно ничем. Во второй половине встречи хозяева пол забили еще 1 мяч: в 3-м голе Бьюкенена точно есть вина Владислава Крапивцова, который неудачно отбил мяч.

И украинский голкипер Владислав Крапивцов, и украинский вингер Виктор Цыганков вышли в стартовым составе гостей. Виктор покинул поле на 78-й минуте, а Владислав сыграл все 90 минут.

Ла Лига. 2-й тур

Вильярреал – Жирона – 5:0

Голы: Пепе, 7, Бьюкэнан, 15, 28, 64, Марин, 25

