Цыганков и Крапивцов не помогли. Вильярреал уничтожил Жирону
«Желтая субмарина» забила 5 мячей
В воскресенье, 24 августа, проходит матч второго тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Жироной».
Встречу принимает «Эстадио де ла Керамика» в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по киевскому времени.
Уже после первых 30 минут результат матча стал практически очевиден: 4 мяча от «желтой субмарины», на что гости не смогли ответить абсолютно ничем. Во второй половине встречи хозяева пол забили еще 1 мяч: в 3-м голе Бьюкенена точно есть вина Владислава Крапивцова, который неудачно отбил мяч.
И украинский голкипер Владислав Крапивцов, и украинский вингер Виктор Цыганков вышли в стартовым составе гостей. Виктор покинул поле на 78-й минуте, а Владислав сыграл все 90 минут.
Ла Лига. 2-й тур
Вильярреал – Жирона – 5:0
Голы: Пепе, 7, Бьюкэнан, 15, 28, 64, Марин, 25
