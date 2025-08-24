Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Цыганков и Крапивцов не помогли. Вильярреал уничтожил Жирону
Чемпионат Испании
Вильярреал
24.08.2025 20:30 – FT 5 : 0
Жирона
Испания
Цыганков и Крапивцов не помогли. Вильярреал уничтожил Жирону

«Желтая субмарина» забила 5 мячей

Цыганков и Крапивцов не помогли. Вильярреал уничтожил Жирону
Getty Images/Global Images Ukraine. Вильярреал

В воскресенье, 24 августа, проходит матч второго тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Жироной».

Встречу принимает «Эстадио де ла Керамика» в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по киевскому времени.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Уже после первых 30 минут результат матча стал практически очевиден: 4 мяча от «желтой субмарины», на что гости не смогли ответить абсолютно ничем. Во второй половине встречи хозяева пол забили еще 1 мяч: в 3-м голе Бьюкенена точно есть вина Владислава Крапивцова, который неудачно отбил мяч.

И украинский голкипер Владислав Крапивцов, и украинский вингер Виктор Цыганков вышли в стартовым составе гостей. Виктор покинул поле на 78-й минуте, а Владислав сыграл все 90 минут.

Ла Лига. 2-й тур

Вильярреал – Жирона – 5:0

Голы: Пепе, 7, Бьюкэнан, 15, 28, 64, Марин, 25

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

Вильярреал Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Крапивцов Вильярреал - Жирона Тейджон Бьюкенен Рафа Марин Николя Пепе
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Комментарии 14
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
etorfine
Легендарний кіпер росте, просто ходить розводить руками після кожного голу..
Ответить
+3
Обсервер Влад
Жирона походу основний кандидат на Сегунду цього сезону
Ответить
+2
Lulinnha
Это всего лишь цифры. Всё идёт своим чередом. Ок. 
Ответить
0
Перший Серед Рівних
Де і навіщо Жирона собі відкопала це дніще?
Ответить
0
DaVinci
Не розумію позиції Циганкова. Були ж пропозиції від кращих клубів. З кращим контрактом. Чого сидіти в тій Жироні і чекати, коли команда вилетить в Сегунду...
Ответить
0
Bulba_sumkin
С победой Желтая субмарина!)
Ответить
0
GloryUkraine
Коапивцову потрібно пережити це і забути чим скоріше.
Ответить
0
Boodya
Чому Циганков не переходить в іншу команду?
Ця команда для нього повинна бути трампліном (особливо після того феєричного сезону), а він в ній застряг 
Ответить
-1
Mike
Крапивцов в Харькове родился. Загуглите кто не знал.
Так знайте мы его специально заслали чтоб развалить команду динамовца цыганкова!
Ответить
-1
Alehandro
Крапівцов - не рівень Прімери. На жаль... Перший гол - це обрізка Еррери, але Крапівцов застиг в напівпозиції і не став виходити на суперника, м"яч пролетів низом коло ноги - він чомусь тягнувся рукою, замість того, щоб відбити ногою... П"ятий гол - 100% на совісті воротаря: не може воротар на такому рівні виставляти під удар руки, наче віники.. Моменти з 2, 3, 4 голами були не безнадійними і міг рятувати - не врятував... Дуже слабо. Циганков зовсім втратив упевненість: постійно статичний, не відкривається, майже не бере гру на себе, як це робив раніше. Жирона в цьому сезоні знову буде боротися за виживання і, схоже, навряд чи цю боротьбу виграє...
Ответить
-1
geomit
дебют не очень ,конечно 
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Перший Серед Рівних
Вони цього клоуна реально в ворота поставили?
Ответить
-2
contr
Щось там в колективі не чисто ! Може тренера плавлять або не відпускають когось в іншу команду! Спланована акція футболістів ☝️
Ответить
-3
