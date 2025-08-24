24 августа на Керамика пройдет матч 2-го тура Примеры, в котором Вильярреал встретится с Жироной.

Поединок начнется в 20:30 по европейскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Вильярреал

Команда провалила позапрошлый сезон, оставшись впервые за долгое время без еврокубков. И прошлым летом ушло ряд ведущих футболистов. Но тут нужно отдать должное и селекционерам, что нашли взамен новичков, и тренерским талантам Марселино, что позволило в комплексе резко прибавить. В итоге удалось набрать 70 очков, догнав даже Атлетик. Ему все же уступили спор за четвертое место по дополнительным показателям, но УЕФА и с пятого приглашал в Лигу чемпионов, так что борьба уже не была такой уж упорной в последних турах.

Летом снова не обошлось без потерь - продан Барри, ушел Данжума. Но в целом, с учетом количества и качества новичков, обойма укреплена. В том числе и убежавшим из Англии со скандалом Парти. Ряд этих футболистов выходили уже против Овьедо, и помогли оформить уверенные 2:0. Причем оба мяча забили еще в первом тайме.

Жирона

Клуб оставил крайне противоречивое впечатление в двух предыдущих сезонах. С одной стороны, навсегда в историю войдет 2023/2024, с сенсационным третьим местом - даже Атлетико опередили! С другой стороны, прыжок выше головы обернулся крутым пике, с провальным дебютом в Лиге чемпионов, сенсационным вылетом в кубке от полулюбителей и борьбой за выживание в Примере.

Пока что кажется, что и новая темпорада сложится не проще. Сейчас не было такой распродажи, как год назад, когда отпустили ряд лидеров во главе с Довбиком. Но все равно в стартовом туре проиграли 1:3 дома Райо Вальекано, причем все мячи пропустили до перерыва. Отметим разве что Цыганкова - именно с его передачи забивали гол престижа. Ну и Крапивцев вышел еще до перерыва после удаления Гассанигги - очевидно, что он сыграет и сейчас.

Статистика личных встреч

Семь из девяти последних очных поединков выиграла Вильярреал при единственном поражении.

Прогноз

Букмекерские конторы не верит, что в этой паре что-то изменится. Вероятна новая победа хозяев поля.