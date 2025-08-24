Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вильярреал – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Вильярреал
24.08.2025 20:30 - : -
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
24 августа 2025, 07:31 |
17
0

Вильярреал – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 24 августа и начнется в 20:30 по Киеву

24 августа 2025, 07:31 |
17
0
Вильярреал – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

24 августа на Керамика пройдет матч 2-го тура Примеры, в котором Вильярреал встретится с Жироной.

Поединок начнется в 20:30 по европейскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Вильярреал

Команда провалила позапрошлый сезон, оставшись впервые за долгое время без еврокубков. И прошлым летом ушло ряд ведущих футболистов. Но тут нужно отдать должное и селекционерам, что нашли взамен новичков, и тренерским талантам Марселино, что позволило в комплексе резко прибавить. В итоге удалось набрать 70 очков, догнав даже Атлетик. Ему все же уступили спор за четвертое место по дополнительным показателям, но УЕФА и с пятого приглашал в Лигу чемпионов, так что борьба уже не была такой уж упорной в последних турах.

Летом снова не обошлось без потерь - продан Барри, ушел Данжума. Но в целом, с учетом количества и качества новичков, обойма укреплена. В том числе и убежавшим из Англии со скандалом Парти. Ряд этих футболистов выходили уже против Овьедо, и помогли оформить уверенные 2:0. Причем оба мяча забили еще в первом тайме.

Жирона

Клуб оставил крайне противоречивое впечатление в двух предыдущих сезонах. С одной стороны, навсегда в историю войдет 2023/2024, с сенсационным третьим местом - даже Атлетико опередили! С другой стороны, прыжок выше головы обернулся крутым пике, с провальным дебютом в Лиге чемпионов, сенсационным вылетом в кубке от полулюбителей и борьбой за выживание в Примере.

Пока что кажется, что и новая темпорада сложится не проще. Сейчас не было такой распродажи, как год назад, когда отпустили ряд лидеров во главе с Довбиком. Но все равно в стартовом туре проиграли 1:3 дома Райо Вальекано, причем все мячи пропустили до перерыва. Отметим разве что Цыганкова - именно с его передачи забивали гол престижа. Ну и Крапивцев вышел еще до перерыва после удаления Гассанигги - очевидно, что он сыграет и сейчас.

Статистика личных встреч

Семь из девяти последних очных поединков выиграла Вильярреал при единственном поражении.

Прогноз

Букмекерские конторы не верит, что в этой паре что-то изменится. Ставим на новую победу хозяев поля. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.61.

Прогноз Sport.ua
Вильярреал
24 августа 2025 -
20:30
Жирона
Победа Вильярреала 1.61 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Овьедо – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Сосьедад – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Трабзонспор – Антальяспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Вильярреал Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол Виктор Цыганков Владислав Крапивцов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
Волейбол | 23 августа 2025, 17:43 4
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером

Сопротивление Индонезии наша молодежка сломала только на тай-брейке

ФОТО. Холанд шокировал выбором новой машины. Это его новый рекорд
Футбол | 24 августа 2025, 04:11 3
ФОТО. Холанд шокировал выбором новой машины. Это его новый рекорд
ФОТО. Холанд шокировал выбором новой машины. Это его новый рекорд

Эрлинг Холанд купил первый Ferrari в своей жизни

«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
Футбол | 24.08.2025, 03:44
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
Шатерникова дала совет Усику: «Я хотела бы, чтобы Александр...»
Бокс | 23.08.2025, 10:08
Шатерникова дала совет Усику: «Я хотела бы, чтобы Александр...»
Шатерникова дала совет Усику: «Я хотела бы, чтобы Александр...»
Пенуэл – Карпаты. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Украины
Футбол | 24.08.2025, 07:09
Пенуэл – Карпаты. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Украины
Пенуэл – Карпаты. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
22.08.2025, 08:30 10
Бокс
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
23.08.2025, 08:22 1
Футбол
Барселона готова взорвать трансферный рынок за 200 миллионов евро
Барселона готова взорвать трансферный рынок за 200 миллионов евро
23.08.2025, 00:40 2
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Я не хочу видеть этого игрока в Реале»
Хаби АЛОНСО: «Я не хочу видеть этого игрока в Реале»
22.08.2025, 00:01
Футбол
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
23.08.2025, 08:43 1
Футбол
Еврокубковое посмешище
Еврокубковое посмешище
22.08.2025, 11:32 111
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
23.08.2025, 08:44
Бокс
Турнирная таблица 1-го тура женского чемпионата мира по волейболу
Турнирная таблица 1-го тура женского чемпионата мира по волейболу
22.08.2025, 21:13
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем