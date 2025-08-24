Вильярреал – Жирона – 5:0. Эффектный разгром. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча второго тура Ла Лиги
В воскресенье, 24 августа, проходит матч второго тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Жироной».
Встречу принимает «Эстадио де ла Керамика» в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по киевскому времени.
Хозяева поля добыли разгромную победу со счетом 5:0.
И украинский голкипер Владислав Крапивцов, и украинский вингер Виктор Цыганков вышли в стартовым составе гостей. Виктор покинул поле на 78-й минуте, а Владислав сыграл все 90 минут.
Ла Лига. 2-й тур
Вильярреал – Жирона – 5:0
Голы: Пепе, 7, Бьюкэнан, 15, 28, 64 Марин, 25
События матча
