Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вильярреал – Жирона – 5:0. Эффектный разгром. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Испании
Вильярреал
24.08.2025 20:30 – FT 5 : 0
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
24 августа 2025, 22:35 | Обновлено 24 августа 2025, 22:55
947
1

Вильярреал – Жирона – 5:0. Эффектный разгром. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча второго тура Ла Лиги

24 августа 2025, 22:35 | Обновлено 24 августа 2025, 22:55
947
1
Вильярреал – Жирона – 5:0. Эффектный разгром. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Жирона

В воскресенье, 24 августа, проходит матч второго тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Жироной».

Встречу принимает «Эстадио де ла Керамика» в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по киевскому времени.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Хозяева поля добыли разгромную победу со счетом 5:0.

И украинский голкипер Владислав Крапивцов, и украинский вингер Виктор Цыганков вышли в стартовым составе гостей. Виктор покинул поле на 78-й минуте, а Владислав сыграл все 90 минут.

Ла Лига. 2-й тур

Вильярреал – Жирона – 5:0

Голы: Пепе, 7, Бьюкэнан, 15, 28, 64 Марин, 25

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Тейджон Бьюкенен (Вильярреал).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Тейджон Бьюкенен (Вильярреал).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Рафа Марин (Вильярреал).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Тейджон Бьюкенен (Вильярреал).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Николя Пепе (Вильярреал).
По теме:
Овьедо – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Цыганков и Крапивцов не помогли. Вильярреал уничтожил Жирону
ВИДЕО. Не без ошибки Крапивцова. Бьюкенен сделал хет-трик в ворота Жироны
Вильярреал Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Крапивцов Вильярреал - Жирона видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победа Комо над Лацио, ничья Кальяри и Фиорентины
Футбол | 24 августа 2025, 21:58 1
Победа Комо над Лацио, ничья Кальяри и Фиорентины
Победа Комо над Лацио, ничья Кальяри и Фиорентины

Состоялось 2 матча первого тура Серии А

Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
Другие виды | 24 августа 2025, 11:00 78
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины

Блогер Sport.ua Игорь Явкин предлагает свой вариант украинского спортивного Олимпа

Металлист 1925 – Оболонь. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Футбол | 24.08.2025, 16:00
Металлист 1925 – Оболонь. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Металлист 1925 – Оболонь. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Барселона на 90+1 вырвала победу у чемпионов Сегунды, которым уступала 0:2
Футбол | 24.08.2025, 00:36
Барселона на 90+1 вырвала победу у чемпионов Сегунды, которым уступала 0:2
Барселона на 90+1 вырвала победу у чемпионов Сегунды, которым уступала 0:2
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
Футбол | 24.08.2025, 01:19
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Хтось казав що Крапівцев супер воротар 
Ответить
+1
Популярные новости
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
23.08.2025, 08:43 2
Футбол
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
23.08.2025, 08:22 2
Футбол
Первый день 1/32 финала Кубка. Вылет Колоса и Ворсклы, успех Металлиста
Первый день 1/32 финала Кубка. Вылет Колоса и Ворсклы, успех Металлиста
22.08.2025, 20:12 8
Футбол
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
23.08.2025, 07:17 23
Футбол
Легенда британского бокса отреагировал на возможный бой Усик – Итаума
Легенда британского бокса отреагировал на возможный бой Усик – Итаума
23.08.2025, 02:50 2
Бокс
Турнирная таблица 1-го тура женского чемпионата мира по волейболу
Турнирная таблица 1-го тура женского чемпионата мира по волейболу
22.08.2025, 21:13
Волейбол
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
23.08.2025, 00:02
Бокс
«Может уйти завтра». Тренер клуба Ла Лиги высказался об украинском вратаре
«Может уйти завтра». Тренер клуба Ла Лиги высказался об украинском вратаре
23.08.2025, 20:05 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем