Лехия с тремя украинцами выиграла дома у Арки в чемпионате Польши
У хозяев поля сыграли Иван Железко, Максим Дячук и Богдан Вьюнник
Вечером 24 августа в Гданьске состоялся поединок 6-го тура чемпионата Польши между командами Лехия Гданьск и Арка Гдыня.
В стартовом составе Лехии на поле вышли три украинца: Иван Железко, Максим Дячук и Богдан Вьюнник (заменен на 70-й минуте).
Украинский вратарь Лехии Богдан Сарнавский не попал в заявку на матч из-за травмы, как и хавбек Антон Царенко.
Матч завершился победой хозяев поля (1:0). Единственный гол забил Давид Курминовски на 85-й минуте.
Из-за штрафа в 5 очков за финансовые нарушения Лехия занимает последнее 18-е место, имея 0 очков после 6 туров.
Чемпионат Польши. 6-й тур, 24 августа 2025
Лехия Гданьск – Арка Гдыня – 1:0
Голы: Давид Курминовски, 85
Турнирная таблица
