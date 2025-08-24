Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лехия с тремя украинцами выиграла дома у Арки в чемпионате Польши
24 августа 2025, 20:54 | Обновлено 24 августа 2025, 21:02
Лехия с тремя украинцами выиграла дома у Арки в чемпионате Польши

У хозяев поля сыграли Иван Железко, Максим Дячук и Богдан Вьюнник

ФК Лехия Гданьск

Вечером 24 августа в Гданьске состоялся поединок 6-го тура чемпионата Польши между командами Лехия Гданьск и Арка Гдыня.

В стартовом составе Лехии на поле вышли три украинца: Иван Железко, Максим Дячук и Богдан Вьюнник (заменен на 70-й минуте).

Украинский вратарь Лехии Богдан Сарнавский не попал в заявку на матч из-за травмы, как и хавбек Антон Царенко.

Матч завершился победой хозяев поля (1:0). Единственный гол забил Давид Курминовски на 85-й минуте.

Из-за штрафа в 5 очков за финансовые нарушения Лехия занимает последнее 18-е место, имея 0 очков после 6 туров.

Чемпионат Польши. 6-й тур, 24 августа 2025

Лехия Гданьск – Арка Гдыня – 1:0

Голы: Давид Курминовски, 85

Турнирная таблица

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
