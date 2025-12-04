Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Аналитики: календарь Шахтера – самый легкий в ЛК, Динамо – в топ-3 сложных
Кубок Либертадорес
Аналитики: календарь Шахтера – самый легкий в ЛК, Динамо – в топ-3 сложных

Очевидно, что от «горняков» стоит требовать выхода в плей-офф турнира

Аналитики: календарь Шахтера – самый легкий в ЛК, Динамо – в топ-3 сложных
shakhtar.com. Арде Турану есть от чего улыбаться

Аналитики Football Meets Data поделились своими взглядами на календарь команд в текущем розыгрыше Лиги конференций на основе составленного ими среднего индекса оппонентов.

Наиболее легкий календарь и оппонентов на групповой стадии получил «Шахтер», который после четырех туров набрал 9 очков и занимает четвертую позицию в турнирной таблице.

А вот другой представитель Украины – действующий чемпион «Динамо» – наоборот, оказалось среди команд с наиболее сложным календарем. Еще меньше в этом аспекте «повезло», по подсчетам Football Meets Data, лишь румынской «Университате» и шотландскому «Абердину».

Отметим, что «Динамо» в четырех матчах сумело разжиться лишь 3 очками.

x.com/fmeetsdata
Шахтер Донецк Динамо Киев Лига конференций
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
Gargantua
я вообще не понимаю как Шахтеру могли выпасть из всех корзин такие слабые соперники.
в плане статистической достовености это просто фантастика.
Ответить
+2
