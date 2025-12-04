Аналитики: календарь Шахтера – самый легкий в ЛК, Динамо – в топ-3 сложных

Аналитики Football Meets Data поделились своими взглядами на календарь команд в текущем розыгрыше Лиги конференций на основе составленного ими среднего индекса оппонентов.

Наиболее легкий календарь и оппонентов на групповой стадии получил «Шахтер», который после четырех туров набрал 9 очков и занимает четвертую позицию в турнирной таблице.

А вот другой представитель Украины – действующий чемпион «Динамо» – наоборот, оказалось среди команд с наиболее сложным календарем. Еще меньше в этом аспекте «повезло», по подсчетам Football Meets Data, лишь румынской «Университате» и шотландскому «Абердину».

Отметим, что «Динамо» в четырех матчах сумело разжиться лишь 3 очками.