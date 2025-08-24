Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
Мирон МАРКЕВИЧ: «Довбик? Подобная ситуация оптимизма не добавляет»

Авторитетный отечественный специалист высказался относительно ближайшего будущего нападающего «Ромы»

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Меньше двух недель осталось до закрытия в Европе трансферного окна, а сага вокруг нападающего «Ромы» Артема Довбика не прекращается. Какую только информацию не доводилось слышать от представителей итальянских СМИ. Куда только не сватали украинского форварда. Но меньше всего говорилось о том, что Довбик останется в Риме.

Тем не менее, вчера «Рома» стартовала в чемпионате Италии, а наш игрок провел на поле последние 16 минут, хотя в прошлом сезоне это была главная ударная сила «желто-красных».

О самом футболисте и его дальнейших перспективах сайт Sport.ua эксклюзивно поговорил с авторитетным отечественным наставником Мироном Маркевичем, который был одним из тех, кто дал Довбику дорогу в большой футбол.

– Мирон Богданович, свой первый матч за основу «Днепра» Артем Довбик провел под вашим руководством. Что вас подкупало в этом нападающем?
– У Артема, как для форварда, великолепные физические данные. У него хороший удар с левой. Но самое важно, что у этого футболиста горели глаза, настолько сильно он хотел играть. В «Днепр» Артем пришел пацаном, но уже через некоторое время я взял его на сборы с первой командой, поскольку нападающий прибавлял.

– Если бы не всем известная ситуация с «Днепром», карьера Довбика могла сложиться по-другому?
– Вполне возможно. И не только у него. В то время в дубле у Дмитрия Михайленко была хорошая команда. Помимо Довбика мы еще человек семь приглашали работать с основой. Можно было продать звездных игроков, а в первую команду пригласить дублеров, они бы не подвели, они были готовы к Высшей лиге.

– Командировка в Данию («Мидтьюлланд», «Сеннерьюск») помогла Довбику окрепнуть?
– Вне всякого сомнения. Всех нюансов я не знаю, но тот же «Мидтьюланн» является не последней командой в Дании. Там было чему поучиться. Вернувшись в Украину, Артем стал куда увереннее себя чувствовать на поле, а впоследствии превратился в лидера «Днепра-1».

– Добившись признания, летом 2023 года Довбык перешел в «Жирону», став в итоге лучшим бомбардиром Ла Лиги. Было ли его ошибкой уйти из команды и вообще уехать из Испании?
– Я еще тогда говорил, что нужно было оставаться. Тем более что им интересовался «Атлетико» (Мадрид). Почему так произошло, это нужно спросить у самого Артема и его агентов.

– В «Роме» нападающему удалось раскрыть весь свой потенциал?
– Однозначно, нет.

– Почему?
– Потому что чемпионаты разные, другая команда, возможно, другие требования. Подобных примеров много, когда игрок сверкает, а при переходе в другой коллектив, дела идут не так успешно.

– А вообще, зная возможности Довбика, какой чемпионат был бы для него самым подходящим?
– На мой взгляд, испанский.

– Каковы ваши предположения относительно будущего этого игрока?
– Трудно сказать. Все зависит от футболиста и от наставника «Ромы» Джан Пьеро Гасперини. Если довольствоваться выходами на замену, то, безусловно, нужно уходить. Довбику необходимо играть, так как он находится в расцвете сил, к тому же и авторитет в Европе у форварда есть. У него есть голевое чутье, а сейчас в футболе – это редкость. Точно могу сказать, роль запасного Довбику не нужна.

– Итальянская пресса утверждает о том, что роль основного нападающего «Ромы» будет отдана Эвану Фергюсону. Морально это давит на украинца?
– Конечно, подобная ситуация оптимизма не добавляет. Но опять же, Довбик становился лучшим бомбардиром чемпионата Испании. У него есть планка, поэтому ждать своего шанса такому игроку не стоит. Нужно искать вариант, где Артем будет выходить в основном составе.

– Напоследок не могу вас не спросить о сборной Украины, которой уже 5 сентября стартовать в отборочном турнире ЧМ-2026. Насколько сложно будет команде, учитывая малую игровую практику наших легионеров и не совсем удачные выступления отечественных грандов в еврокубках?
– Будем надеяться, что это не станет помехой в выступлениях национальной команды. Хотя, конечно, сейчас только Илья Забарный и Егор Ярмолюк не обделены игровой практикой. У Сергея Реброва есть головная боль, но хочется верить, что футболисты проявят характер и как минимум одну из двух игр они выиграют, чтобы принести хоть какую-то радость своим соотечественникам в такое нелегкое для страны время.

Нужно выкинуть из головы весь негатив и бороться за попадание на чемпионат мира. Я не вижу каких-то особых проблем, чтобы занять как минимум второе место в своей отборочной группе.

По теме:
Топ-менеджер Ромы встал на защиту Довбика: «Все команды с амбициями...»
Гасперини расхвалил Фергюсона и других новичков. Довбика не вспомнил
Рома получила интересное предложение по Довбику. В Риме уже приняли решение
