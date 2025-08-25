Сделали свое. Известны оценки украинцев за победный матч Трабзонспора

24 августа в третьем туре чемпионата Турции состоялся матч между «Трабзонспором» и «Антальяспором».

Местом проведения футбольного поединка стала арена «Папара Парк» в городе Трабзон.

В стартовом составе хозяев вышли два украинских футболиста – защитник Арсений Батагов и вингер Александр Зубков. Нападающий Данило Сикан оказался на скамейке запасных.

«Трабзонспор» одержал победу в матче с минимальным счетом 1:0. Единственным автором забитого мяча стал центральный защитник Стефан Савич, отличившийся на 38-й минуте.

После финального свистка статистический портал SofaScore опубликовал оценки футболистов за матч чемпионата Турции. Лучшим игроком поединка был признан Савич, получивший 8.9 балла.

Зубков, проведший на поле 84 минуты, получил оценку 7.3. Батагов заработал немного меньше – 7.2, что объясняется полученной жёлтой карточкой.

Сикан появился лишь в концовке игры, поэтому остался без оценки.

Оценки матча «Трабзонспор» – «Антальяспор» от SofaScore.