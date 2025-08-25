Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сделали свое. Известны оценки украинцев за победный матч Трабзонспора
Турция
25 августа 2025, 07:39 | Обновлено 25 августа 2025, 07:41
617
0

Сделали свое. Известны оценки украинцев за победный матч Трабзонспора

«Бордово-синие» в турецком чемпионате обыграли «Антальяспор»

25 августа 2025, 07:39 | Обновлено 25 августа 2025, 07:41
617
0
Сделали свое. Известны оценки украинцев за победный матч Трабзонспора
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

24 августа в третьем туре чемпионата Турции состоялся матч между «Трабзонспором» и «Антальяспором».

Местом проведения футбольного поединка стала арена «Папара Парк» в городе Трабзон.

В стартовом составе хозяев вышли два украинских футболиста – защитник Арсений Батагов и вингер Александр Зубков. Нападающий Данило Сикан оказался на скамейке запасных.

«Трабзонспор» одержал победу в матче с минимальным счетом 1:0. Единственным автором забитого мяча стал центральный защитник Стефан Савич, отличившийся на 38-й минуте.

После финального свистка статистический портал SofaScore опубликовал оценки футболистов за матч чемпионата Турции. Лучшим игроком поединка был признан Савич, получивший 8.9 балла.

Зубков, проведший на поле 84 минуты, получил оценку 7.3. Батагов заработал немного меньше – 7.2, что объясняется полученной жёлтой карточкой.

Сикан появился лишь в концовке игры, поэтому остался без оценки.

Оценки матча «Трабзонспор» – «Антальяспор» от SofaScore.

По теме:
Осимхен и Сане помогли Галатасараю разгромить Кайсериспор
Стали известны оценки Цыганкова и Крапивцова за матч с Вильярреалом
Трабзонспор с тремя украинцами выиграл третий матч и стал лидером в Турции
Трабзонспор Антальяспор чемпионат Турции по футболу оценки SofaScore Даниил Сикан Арсений Батагов Александр Зубков
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Младен БАРТУЛОВИЧ: «Все ожидают от Металлиста 1925 года сразу результат»
Футбол | 25 августа 2025, 05:08 0
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Все ожидают от Металлиста 1925 года сразу результат»
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Все ожидают от Металлиста 1925 года сразу результат»

Харьковский клуб прошел в следующий этап Кубка Украины

Австрийская биатлонистка: «Пусть каждый думает, что хочет. Мне все равно»
Биатлон | 24 августа 2025, 15:08 0
Австрийская биатлонистка: «Пусть каждый думает, что хочет. Мне все равно»
Австрийская биатлонистка: «Пусть каждый думает, что хочет. Мне все равно»

Анна Гандлер – о подготовке к сезону и критике болельщиков

Звезда Динамо заинтересовал клуб Ла Лиги. Там уже феерил украинец
Футбол | 25.08.2025, 07:15
Звезда Динамо заинтересовал клуб Ла Лиги. Там уже феерил украинец
Звезда Динамо заинтересовал клуб Ла Лиги. Там уже феерил украинец
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Бокс | 24.08.2025, 10:40
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Флуминенсе выдвинул условия Шахтеру по трансферу Изаки
Футбол | 24.08.2025, 10:10
Флуминенсе выдвинул условия Шахтеру по трансферу Изаки
Флуминенсе выдвинул условия Шахтеру по трансферу Изаки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Гвардиола объяснил катастрофу Манчестер Сити в матче с Тоттенхэмом
Гвардиола объяснил катастрофу Манчестер Сити в матче с Тоттенхэмом
23.08.2025, 22:38 1
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
24.08.2025, 11:30 1
Бокс
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
23.08.2025, 08:43 2
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
23.08.2025, 08:44
Бокс
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
23.08.2025, 11:18 1
Футбол
«Может уйти завтра». Тренер клуба Ла Лиги высказался об украинском вратаре
«Может уйти завтра». Тренер клуба Ла Лиги высказался об украинском вратаре
23.08.2025, 20:05 6
Футбол
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
23.08.2025, 15:14 2
Футбол
ВИДЕО. Что сделал Забарный, когда увидел, что Сафонов стоит рядом?
ВИДЕО. Что сделал Забарный, когда увидел, что Сафонов стоит рядом?
23.08.2025, 21:02 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем