Осечка чемпиона. Юнион Сен-Жилуаз не смог переиграть соперника
Чемпионат Бельгии набирает обороты.
24 августа были сыграны матчи 5-го тура чемпионата Бельгии.
Чемпион страны «Юнион Сен-Жилуаз» не смог переиграть на выезде «Ла-Лувьер» (0:0). Команда в течение всего матча доминировала на поле, но гол так и не смог забить.
«Антверпен» в меньшинстве одержал победу над «Мехеленом» (2:1). Игрок хозяев поля получил красную карточку при ничейном счете.
«Дендер» уступил «Ауд-Хеверле» со счетом 0:1.
Чемпіонат Бельгії. 5-й тур
Ла-Лувьер – Юнион Сен-Жилуаз – 0:0
Антверпен – Мехелен – 2:1
Голы: Сомерс, 27, Думбия, 80 – Куду, 11
Удаление: Прат 54
Дендер – Ауд-Хеверле – 0:1
Гол: Плетинкс, 71
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Винисиус Жуниор так и не продлил контракт
Фредрик Линдстрем стал врачом юношеской команды