Осечка чемпиона. Юнион Сен-Жилуаз не смог переиграть соперника

24 августа были сыграны матчи 5-го тура чемпионата Бельгии.

Чемпион страны «Юнион Сен-Жилуаз» не смог переиграть на выезде «Ла-Лувьер» (0:0). Команда в течение всего матча доминировала на поле, но гол так и не смог забить.

«Антверпен» в меньшинстве одержал победу над «Мехеленом» (2:1). Игрок хозяев поля получил красную карточку при ничейном счете.

«Дендер» уступил «Ауд-Хеверле» со счетом 0:1.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Чемпіонат Бельгії. 5-й тур

Ла-Лувьер – Юнион Сен-Жилуаз – 0:0

Антверпен – Мехелен – 2:1

Голы: Сомерс, 27, Думбия, 80 – Куду, 11

Удаление: Прат 54

Дендер – Ауд-Хеверле – 0:1

Гол: Плетинкс, 71