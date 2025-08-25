Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Осечка чемпиона. Юнион Сен-Жилуаз не смог переиграть соперника
Чемпионат Бельгии
Ла Лувьер
24.08.2025 19:30 – FT 0 : 0
Юнион Сент-Жилуаз
Бельгия
25 августа 2025, 02:48 | Обновлено 25 августа 2025, 02:51
14
0

Осечка чемпиона. Юнион Сен-Жилуаз не смог переиграть соперника

Чемпионат Бельгии набирает обороты.

25 августа 2025, 02:48 | Обновлено 25 августа 2025, 02:51
14
0
Осечка чемпиона. Юнион Сен-Жилуаз не смог переиграть соперника
Getty Images/Global Images Ukraine

24 августа были сыграны матчи 5-го тура чемпионата Бельгии.

Чемпион страны «Юнион Сен-Жилуаз» не смог переиграть на выезде «Ла-Лувьер» (0:0). Команда в течение всего матча доминировала на поле, но гол так и не смог забить.

«Антверпен» в меньшинстве одержал победу над «Мехеленом» (2:1). Игрок хозяев поля получил красную карточку при ничейном счете.

«Дендер» уступил «Ауд-Хеверле» со счетом 0:1.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Чемпіонат Бельгії. 5-й тур

Ла-Лувьер – Юнион Сен-Жилуаз – 0:0

Антверпен – Мехелен – 2:1

Голы: Сомерс, 27, Думбия, 80 – Куду, 11

Удаление: Прат 54

Дендер – Ауд-Хеверле – 0:1

Гол: Плетинкс, 71

Юнион Сен-Жилуаз Ла-Лувьер чемпионат Бельгии по футболу Антверпен Мехелен Дендер Ауд-Хеверле Левен
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
