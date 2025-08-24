Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Источник: молодой защитник Динамо впервые вызван в сборную Украины
Чемпионат мира
24 августа 2025, 19:23 | Обновлено 24 августа 2025, 19:31
Источник: молодой защитник Динамо впервые вызван в сборную Украины

Тарас Михавко сможет сыграть против Франции и Азербайджана

ФК Динамо. Тарас Михавко

Защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко впервые получил вызов в заявку сборной Украины.

Главный тренер Сергей Ребров включил 20-летнего хавбека в основной список команды на сентябрьские матчи.

Сине-желтая команда в отборе к чемпионату мира 2026 сыграет против Франции и Азербайджана.

В нынешнем сезоне Михавко провел 8 матчей (3 игры УПЛ и 5 поединков еврокубков) и забил 2 гола за «Динамо».

Полузащитник донецкого «Шахтера» Олег Очеретько также получит первый вызов.

Суммарно в сборную от киевского клуба поедут четыре игрока: Тарас Михавко, Александр Тымчик, Николай Шапаренко и Владислав Ванат. В резервный список попали Владимир Бражко, Александр Пихаленок и Назар Волошин.

Отборочный турнир для сборной Украины стартует 5 сентября домашним матчем против Франции, который состоится во Вроцлаве. Соперниками «сине-желтых» в группе D также являются сборные Исландии и Азербайджана.

По теме:
Источник: хавбек Шахтера впервые получил вызов в сборную Украины
Роман ГРИГОРЧУК: «Я вообще не считаю, что могу давать указания Суркису»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Довбик? Подобная ситуация оптимизма не добавляет»
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
Перець
Головне нечудить, а так перспективний захисник в майбутньому 
Ответить
+2
contr
Ну все ! Азербайджан накидає повну торбу а Франція познущається ! Ребров смоктане замість ЧС ☝️
Ответить
+1
serhiy11
А нічого ,що Шахтаря захист пропустив стільки скільки Колос ,а Динамо в чемпіонаті пропустило найменше і не програло жодної гри і це єдина команда на всю Європу !!!
Ответить
0
saltim
Михавко это кошмар для вратаря! Правда своего. Хватит шутить Ребров!
Ответить
-1
