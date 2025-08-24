Источник: молодой защитник Динамо впервые вызван в сборную Украины
Тарас Михавко сможет сыграть против Франции и Азербайджана
Защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко впервые получил вызов в заявку сборной Украины.
Главный тренер Сергей Ребров включил 20-летнего хавбека в основной список команды на сентябрьские матчи.
Сине-желтая команда в отборе к чемпионату мира 2026 сыграет против Франции и Азербайджана.
В нынешнем сезоне Михавко провел 8 матчей (3 игры УПЛ и 5 поединков еврокубков) и забил 2 гола за «Динамо».
Полузащитник донецкого «Шахтера» Олег Очеретько также получит первый вызов.
Суммарно в сборную от киевского клуба поедут четыре игрока: Тарас Михавко, Александр Тымчик, Николай Шапаренко и Владислав Ванат. В резервный список попали Владимир Бражко, Александр Пихаленок и Назар Волошин.
Отборочный турнир для сборной Украины стартует 5 сентября домашним матчем против Франции, который состоится во Вроцлаве. Соперниками «сине-желтых» в группе D также являются сборные Исландии и Азербайджана.
