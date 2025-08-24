Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Источник: хавбек Шахтера впервые получил вызов в сборную Украины
Чемпионат мира
24 августа 2025, 19:12 | Обновлено 24 августа 2025, 19:31
Источник: хавбек Шахтера впервые получил вызов в сборную Украины

Олег Очеретько получит первый опыт работы в национальной команде

ФК Шахтер. Олег Очеретько

Полузащитник донецкого Шахтера Олег Очеретько впервые попал в заявку национальной сборной Украины.

Главный тренер Сергей Ребров включил 22-летнего хавбека в список на сентябрьские матчи отбора к чемпионату мира 2026 против Франции и Азербайджана.

В нынешнем сезоне Очеретько провел 9 матчей за «Шахтер» (3 игры УПЛ и 6 игр Лиги Европы), но пока без результативных действий.

Для Очеретько это будет первый опыт работы с национальной командой. Соперниками Украины в группе D отборочного турнира являются сборные Франции, Исландии, Азербайджана.

Очеретько станет не единственным новичком в составе Реброва. Первый вызов также получит защитник Динамо Тарас Михавко.

Олег Очеретько сборная Украины по футболу Шахтер Донецк ЧМ-2026 по футболу Тарас Михавко Игорь Бурбас Сергей Ребров
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
contr
Не допоможе ! Франція знесе а Азербайджан просто вдає! Ребров смокче замість ЧС в США !
Ответить
0
Diesel
Ну супер. Дорогу тим хто дійсно того достойний
Ответить
0
