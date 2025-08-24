Источник: хавбек Шахтера впервые получил вызов в сборную Украины

Полузащитник донецкого Шахтера Олег Очеретько впервые попал в заявку национальной сборной Украины.

Главный тренер Сергей Ребров включил 22-летнего хавбека в список на сентябрьские матчи отбора к чемпионату мира 2026 против Франции и Азербайджана.

В нынешнем сезоне Очеретько провел 9 матчей за «Шахтер» (3 игры УПЛ и 6 игр Лиги Европы), но пока без результативных действий.

Для Очеретько это будет первый опыт работы с национальной командой. Соперниками Украины в группе D отборочного турнира являются сборные Франции, Исландии, Азербайджана.

Очеретько станет не единственным новичком в составе Реброва. Первый вызов также получит защитник Динамо Тарас Михавко.