В воскресенье, 24 августа проходит поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Металлист 1925» (Харьков) и «Оболонь» из Киева.

Команды играют на поле стадиона «Центральный» в Умани. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по киевскому времени.

Кубок Украины по футболу. 1/32 финала

Металлист 1925 – Оболонь – 1:0 (обновляется)

Гол: Питер Итодо Мандела, 8