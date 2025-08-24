Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Кубок Украины
Металлист 1925
24.08.2025 18:00 – FT 2 : 0
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
24 августа 2025, 18:39 | Обновлено 24 августа 2025, 18:40
314
0

Металлист 1925 – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Украины

24 августа 2025, 18:39 | Обновлено 24 августа 2025, 18:40
314
0
Металлист 1925 – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Металлист 1925

В воскресенье, 24 августа проходит поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Металлист 1925» (Харьков) и «Оболонь» из Киева.

Команды играют на поле стадиона «Центральный» в Умани. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по киевскому времени.

Кубок Украины по футболу. 1/32 финала

Металлист 1925 – Оболонь – 1:0 (обновляется)

Гол: Питер Итодо Мандела, 8

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Мба (Металлист 1925).
9’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Металлист 1925.
По теме:
ВИДЕО. Как Мба увеличил преимущество Металлиста 1925 в игре с Оболонью
Довели дело до конца. Металлист 1925 победил Оболонь
Кормил – Рух – 1:2. Спасение последних 15 минут. Видео голов и обзор
Кубок Украины по футболу Оболонь Киев Металлист 1925 Металлист 1925 - Оболонь видео голов и обзор Питер Итодо Мандела
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
Бокс | 24 августа 2025, 11:30 1
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»

Американец похвалил Шугара Рэя Робинсона

Ахметов поздравил украинцев с Днем Независимости Украины
Футбол | 24 августа 2025, 12:48 59
Ахметов поздравил украинцев с Днем Независимости Украины
Ахметов поздравил украинцев с Днем Независимости Украины

Президент «Шахтера» написал трогательное письмо

«Может уйти завтра». Тренер клуба Ла Лиги высказался об украинском вратаре
Футбол | 23.08.2025, 20:05
«Может уйти завтра». Тренер клуба Ла Лиги высказался об украинском вратаре
«Может уйти завтра». Тренер клуба Ла Лиги высказался об украинском вратаре
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
Футбол | 24.08.2025, 01:19
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
Вильярреал – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 24.08.2025, 19:32
Вильярреал – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Вильярреал – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
23.08.2025, 08:43 2
Футбол
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
24.08.2025, 10:40
Бокс
Турнирная таблица 1-го тура женского чемпионата мира по волейболу
Турнирная таблица 1-го тура женского чемпионата мира по волейболу
22.08.2025, 21:13
Волейбол
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
23.08.2025, 08:22 2
Футбол
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
23.08.2025, 15:14 2
Футбол
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
23.08.2025, 07:17 23
Футбол
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
23.08.2025, 17:43 4
Волейбол
САБО: «Не понимаю, что произошло. Подавал такие надежды, но провалился»
САБО: «Не понимаю, что произошло. Подавал такие надежды, но провалился»
23.08.2025, 00:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем