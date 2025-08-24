24.08.2025 18:00 – FT 2 : 0
314
0
Металлист 1925 – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Украины
В воскресенье, 24 августа проходит поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Металлист 1925» (Харьков) и «Оболонь» из Киева.
Команды играют на поле стадиона «Центральный» в Умани. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по киевскому времени.
Кубок Украины по футболу. 1/32 финала
Металлист 1925 – Оболонь – 1:0 (обновляется)
Гол: Питер Итодо Мандела, 8
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Мба (Металлист 1925).
9’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Металлист 1925.
