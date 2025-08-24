Закономерный результат. Кристал Пелас разошелся миром с Ноттингемом
Команды встретились в матче второго тура АПЛ
24 августа в матче второго тура английской премьер-лиги встретились «Кристал Пелас» и «Ноттингем».
Матч состоялся на стадионе «Селхерст Парк».
Первая игра хозяев поля после продажи звездного полузащитника Эберечи Эзе в «Арсенал».
Хозяева поля на 37-й минуте открыли счет в матче. Исмаила Сарр получил передачу от Даниэля Муньоса и точным ударом переправил «кожаного» в сетку ворот.
Удержать преимущество игрокам «Кристалл Пелас» не удалось. На 57-й минуте Хадсон-Одои сравнял счет единственным ударом в створ ворот от «Ноттингема» в этом матче.
В итоге – ничья. Для «Кристал Пелас» это уже вторая подряд ничья, а у «Ноттингема» после первого тура была победа.
АПЛ. 2-й тур. 24 августа
Кристал Пелас – Ноттингем – 1:1
Голы: Сарр, 37, – Хадсон-Одои, 57
