Закономерный результат. Кристал Пелас разошелся миром с Ноттингемом

24 августа в матче второго тура английской премьер-лиги встретились «Кристал Пелас» и «Ноттингем».

Матч состоялся на стадионе «Селхерст Парк».

Первая игра хозяев поля после продажи звездного полузащитника Эберечи Эзе в «Арсенал».

Хозяева поля на 37-й минуте открыли счет в матче. Исмаила Сарр получил передачу от Даниэля Муньоса и точным ударом переправил «кожаного» в сетку ворот.

Удержать преимущество игрокам «Кристалл Пелас» не удалось. На 57-й минуте Хадсон-Одои сравнял счет единственным ударом в створ ворот от «Ноттингема» в этом матче.

В итоге – ничья. Для «Кристал Пелас» это уже вторая подряд ничья, а у «Ноттингема» после первого тура была победа.

АПЛ. 2-й тур. 24 августа

Кристал Пелас – Ноттингем – 1:1

Голы: Сарр, 37, – Хадсон-Одои, 57

Фотоотчет с матча