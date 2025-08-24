Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Закономерный результат. Кристал Пелас разошелся миром с Ноттингемом
Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
24.08.2025 16:00 – FT 1 : 1
Ноттингем Форест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
24 августа 2025, 18:26 | Обновлено 24 августа 2025, 19:56
74
0

Закономерный результат. Кристал Пелас разошелся миром с Ноттингемом

Команды встретились в матче второго тура АПЛ

24 августа 2025, 18:26 | Обновлено 24 августа 2025, 19:56
74
0
Закономерный результат. Кристал Пелас разошелся миром с Ноттингемом
Getty Images/Global Images Ukraine

24 августа в матче второго тура английской премьер-лиги встретились «Кристал Пелас» и «Ноттингем».

Матч состоялся на стадионе «Селхерст Парк».

Первая игра хозяев поля после продажи звездного полузащитника Эберечи Эзе в «Арсенал».

Хозяева поля на 37-й минуте открыли счет в матче. Исмаила Сарр получил передачу от Даниэля Муньоса и точным ударом переправил «кожаного» в сетку ворот.

Удержать преимущество игрокам «Кристалл Пелас» не удалось. На 57-й минуте Хадсон-Одои сравнял счет единственным ударом в створ ворот от «Ноттингема» в этом матче.

В итоге – ничья. Для «Кристал Пелас» это уже вторая подряд ничья, а у «Ноттингема» после первого тура была победа.

АПЛ. 2-й тур. 24 августа

Кристал Пелас – Ноттингем – 1:1

Голы: Сарр, 37, – Хадсон-Одои, 57

Фотоотчет с матча

По теме:
Грилиш в Эвертоне отдал столько же ассистов, сколько за 2 сезона в Ман Сити
Пеп ГВАРДИОЛА: «Меня бы точно уволили. Результаты были очень-очень плохими»
Фулхэм – Ман Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Исмаила Сарр Кристал Пэлас Ноттингем Форест Каллум Хадсон-Одои чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

1/32 финала Кубка Украины. Дебютанты УПЛ вылетели, Черноморец выбил Зарю
Футбол | 23 августа 2025, 21:05 2
1/32 финала Кубка Украины. Дебютанты УПЛ вылетели, Черноморец выбил Зарю
1/32 финала Кубка Украины. Дебютанты УПЛ вылетели, Черноморец выбил Зарю

23 августа состоялось 12 матчей, по итогам которых розыгрыш покинули Эпицентр и Кудровка

«Может уйти завтра». Тренер клуба Ла Лиги высказался об украинском вратаре
Футбол | 23 августа 2025, 20:05 6
«Может уйти завтра». Тренер клуба Ла Лиги высказался об украинском вратаре
«Может уйти завтра». Тренер клуба Ла Лиги высказался об украинском вратаре

Мичел оценил вратарскую линию в клубе

Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Футбол | 24.08.2025, 13:19
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Источник: хавбек Шахтера впервые получил вызов в сборную Украины
Футбол | 24.08.2025, 19:12
Источник: хавбек Шахтера впервые получил вызов в сборную Украины
Источник: хавбек Шахтера впервые получил вызов в сборную Украины
Гвардиола объяснил катастрофу Манчестер Сити в матче с Тоттенхэмом
Футбол | 23.08.2025, 22:38
Гвардиола объяснил катастрофу Манчестер Сити в матче с Тоттенхэмом
Гвардиола объяснил катастрофу Манчестер Сити в матче с Тоттенхэмом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
23.08.2025, 08:22 2
Футбол
Барселона готова взорвать трансферный рынок за 200 миллионов евро
Барселона готова взорвать трансферный рынок за 200 миллионов евро
23.08.2025, 00:40 2
Футбол
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
23.08.2025, 08:43 2
Футбол
Легенда британского бокса отреагировал на возможный бой Усик – Итаума
Легенда британского бокса отреагировал на возможный бой Усик – Итаума
23.08.2025, 02:50 1
Бокс
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
23.08.2025, 15:14 2
Футбол
Турнирная таблица 1-го тура женского чемпионата мира по волейболу
Турнирная таблица 1-го тура женского чемпионата мира по волейболу
22.08.2025, 21:13
Волейбол
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
24.08.2025, 10:40
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем