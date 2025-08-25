Кристал Пелас – Ноттингем – 1:1. Упущеные моменты хозяев. Видео голов

24 августа в матче второго тура английской премьер-лиги встретились «Кристал Пелас» и «Ноттингем».

Матч состоялся на стадионе «Селхерст Парк».

Хозяева поля создали больше моментов, чем гостей. Игроки «Ноттингема» смогли попасть в створ ворот лишь однажды и этот удар был результативным.

Футболисты «Кристалл Пелас» имели достаточно моментов, чтобы отличиться больше соперника, но подвела результативность.

АПЛ. 2-й тур. 24 августа

Кристал Пелас – Ноттингем – 1:1

Голы: Сарр, 37 – Хадсон-Одои, 57

Видео голов и обзор матча