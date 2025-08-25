24.08.2025 16:00 – FT 1 : 1
15
0
Кристал Пелас – Ноттингем – 1:1. Упущеные моменты хозяев. Видео голов
Команды встретились во втором туре АПЛ
24 августа в матче второго тура английской премьер-лиги встретились «Кристал Пелас» и «Ноттингем».
Матч состоялся на стадионе «Селхерст Парк».
Хозяева поля создали больше моментов, чем гостей. Игроки «Ноттингема» смогли попасть в створ ворот лишь однажды и этот удар был результативным.
Футболисты «Кристалл Пелас» имели достаточно моментов, чтобы отличиться больше соперника, но подвела результативность.
АПЛ. 2-й тур. 24 августа
Кристал Пелас – Ноттингем – 1:1
Голы: Сарр, 37 – Хадсон-Одои, 57
Видео голов и обзор матча
События матча
57’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Хадсон-Одой (Ноттингем Форест).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаила Сарр (Кристал Пэлас).
