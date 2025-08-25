Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кристал Пелас – Ноттингем – 1:1. Упущеные моменты хозяев. Видео голов
Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
24.08.2025 16:00 – FT 1 : 1
Ноттингем Форест
Обзор Видео
Англия
Кристал Пелас – Ноттингем – 1:1. Упущеные моменты хозяев. Видео голов

Команды встретились во втором туре АПЛ

24 августа в матче второго тура английской премьер-лиги встретились «Кристал Пелас» и «Ноттингем».

Матч состоялся на стадионе «Селхерст Парк».

Хозяева поля создали больше моментов, чем гостей. Игроки «Ноттингема» смогли попасть в створ ворот лишь однажды и этот удар был результативным.

Футболисты «Кристалл Пелас» имели достаточно моментов, чтобы отличиться больше соперника, но подвела результативность.

АПЛ. 2-й тур. 24 августа

Кристал Пелас – Ноттингем – 1:1

Голы: Сарр, 37 – Хадсон-Одои, 57

Видео голов и обзор матча

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Хадсон-Одой (Ноттингем Форест).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаила Сарр (Кристал Пэлас).
Хаби АЛОНСО: «Он уникальный игрок, я рад его видеть снова»
Жена звезды Ман Сити покорила сеть горячими кадрами с отдыха. Без лифчика
Рубен АМОРИМ: «Забили и начали думать о результате, а не об игре»
