ЯСТРЕМСКАЯ: С того дня, как я снялась с Цинциннати, я не играла дней шесть

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась эмоциями перед стартом на Открытом чемпионате США 2025:

«С того дня как я снялась с Цинциннати, я не играла дней шесть. Я прилетела в Нью Йорк 17 августа, и вот пару дней уже потренировалась. Чувствую себя хорошо, тренер Ману прилетел 20 числа и сейчас максимально стараюсь набрать форму.

Я не обращаю внимание на предыдущие результаты здесь. Если честно даже не помню какие у меня здесь были матчи, и с кем я играла. В прошлом год была проблема с плечом, это я помню. На самом деле, я не зацикливаюсь на этом, думаю и заряжаю себя на позитив.

Матч с Павлюченковой? Честно говоря, уже не помню как мы играли с ней раньше, сейчас это абсолютно другое. Когда увидели сетку, все сразу обговорили с тренером. Просмотрели разные моменты, так что готовлюсь и фокусируюсь на себе и своей игре.

Есть ли какие-то изменения на US Open в этом году? Особо никаких не замечала, разве что матчевые корты медленнее чем тренировочные (смеется). А так, все так же как и всегда».

В первом раунде US Open 2025 Ястремская сыграет против «нейтралки» Анастасии Павлюченковой.