Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коуч Левого Берега: «Не нужно было доводить до пенальти»
Кубок Украины
24 августа 2025, 10:44 |
86
0

Коуч Левого Берега: «Не нужно было доводить до пенальти»

Киевляне отпраздновали победу в 1/32 финала над представителем УПЛ

24 августа 2025, 10:44 |
86
0
Коуч Левого Берега: «Не нужно было доводить до пенальти»
ФК Левый Берег. Андрей Гаврюшов

Главный тренер Первоочередного «Левого Берега» Андрей Гаврюшов эксклюзивно для Sport.ua рассказал кто, был ближе к победе в основное время поединка 1/32 финала Кубка Украины его подопечных с элитной «Кудровкой», в котором после серии послематчевых пенальти верх взяли киевляне.

«Мы провели определенную ротацию в составе, хотелось увидеть в деле с серьезным оппонентом тех подопечных, которые имели меньше игровой практики в перволижном первенстве. Делали ставку на быстрый гол, и поэтому с первых минут пытались действовать динамично, лишить визави контроля мяча. Моменты были, но не реализовали.

Считаю, что хозяева были более мотивированы и быстрее в принятии решений, что давало преимущество в отборе игре на опережение. По-моему, мы не должны были доводить дело до футбольной лотереи, как еще называют серию послематчевых пенальти, ведь чаще угрожали воротам гостей. Однако с реализацией были проблемы.

Зато при пробитии пенальти уже все было хорошо. Наш вратарь Роман Жмурко своим невозмутимостью заставил ¦нервничать визави, а бомбардиры «Левого Берега» порадовали точностью.На мой взгляд, счастливый билет в следующий раунд нам достался заслуженно», – сказал коуч.

По теме:
Лидер Черноморца: «Победа над Зарей? Это было первое испытание»
Главный тренер Пробоя: «Имели возможность выбить из Кубка ЛНЗ»
А где Хачериди? В Черноморце заинтриговали ответом по экс-звезде Динамо
Андрей Гаврюшов Левый Берег Киев инсайд Кудровка Кубок Украины по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первый в истории. Роналду забил за Аль-Наср и установил невероятный рекорд
Футбол | 23 августа 2025, 16:39 1
Первый в истории. Роналду забил за Аль-Наср и установил невероятный рекорд
Первый в истории. Роналду забил за Аль-Наср и установил невероятный рекорд

Португалец записал на свой счет как минимум 100 голов в четырех разных клубах и сборной

Вильярреал – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 24 августа 2025, 10:44 0
Вильярреал – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Вильярреал – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 24 августа и начнется в 20:30 по Киеву

ФОТО. Холанд шокировал выбором новой машины. Это его новый рекорд
Футбол | 24.08.2025, 04:11
ФОТО. Холанд шокировал выбором новой машины. Это его новый рекорд
ФОТО. Холанд шокировал выбором новой машины. Это его новый рекорд
Привет из Одессы. Черноморец выбил Зарю из Кубка Украины
Футбол | 23.08.2025, 15:00
Привет из Одессы. Черноморец выбил Зарю из Кубка Украины
Привет из Одессы. Черноморец выбил Зарю из Кубка Украины
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
Футбол | 23.08.2025, 11:18
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
24.08.2025, 03:44 6
Футбол
Шатерникова дала совет Усику: «Я хотела бы, чтобы Александр...»
Шатерникова дала совет Усику: «Я хотела бы, чтобы Александр...»
23.08.2025, 10:08
Бокс
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
23.08.2025, 07:17 21
Футбол
Григорчук пояснил, почему Суркис не подписывает легионеров в Динамо
Григорчук пояснил, почему Суркис не подписывает легионеров в Динамо
22.08.2025, 09:29 9
Футбол
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
23.08.2025, 08:43 1
Футбол
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
23.08.2025, 15:14 2
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Я такого еще не видел. У этого супертяжа нет минусов»
Дэвид ХЭЙ: «Я такого еще не видел. У этого супертяжа нет минусов»
23.08.2025, 00:58
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем