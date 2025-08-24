Коуч Левого Берега: «Не нужно было доводить до пенальти»

Главный тренер Первоочередного «Левого Берега» Андрей Гаврюшов эксклюзивно для Sport.ua рассказал кто, был ближе к победе в основное время поединка 1/32 финала Кубка Украины его подопечных с элитной «Кудровкой», в котором после серии послематчевых пенальти верх взяли киевляне.

«Мы провели определенную ротацию в составе, хотелось увидеть в деле с серьезным оппонентом тех подопечных, которые имели меньше игровой практики в перволижном первенстве. Делали ставку на быстрый гол, и поэтому с первых минут пытались действовать динамично, лишить визави контроля мяча. Моменты были, но не реализовали.

Считаю, что хозяева были более мотивированы и быстрее в принятии решений, что давало преимущество в отборе игре на опережение. По-моему, мы не должны были доводить дело до футбольной лотереи, как еще называют серию послематчевых пенальти, ведь чаще угрожали воротам гостей. Однако с реализацией были проблемы.

Зато при пробитии пенальти уже все было хорошо. Наш вратарь Роман Жмурко своим невозмутимостью заставил ¦нервничать визави, а бомбардиры «Левого Берега» порадовали точностью.На мой взгляд, счастливый билет в следующий раунд нам достался заслуженно», – сказал коуч.