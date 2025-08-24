Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Трамп, Челси, ФИФА. Сколько же трофеев у КЧМ и где находится оригинал?
Клубный чемпионат мира
24 августа 2025, 11:45 |
192
0

Ситуация, в которой какой-то стороне приходится верить, в то время как другая, получается, лжет…

Getty Images/Global Images Ukraine

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пользуется весьма неоднозначной репутацией в политических кругах. Его слова и решения зачастую являются взаимоисключающими, а потому многие собеседники и партнеры по переговорам главы американского государства вынуждены часами изучать его манеру поведения, психологию, чтобы надеяться на успешное завершение дискуссий с Трампом.

Впрочем, оставим политику тем, кто в ней разбирается лучше, и поговорим непосредственно о футболе. К удивлению многих, Трамп и здесь успел «заявить о себе». В частности, в период с 14 июня по 13 июля нынешнего года, когда в США проходил 21-й розыгрыш клубного чемпионата мира ФИФА, впервые проводимый в расширенном формате и среди 32-х команд-участниц, Дональд Трамп отличился рядом откровенно странных и граничащих с неуместными действиями. Многие из них до сих пор не укладываются в головах американских и европейских футбольных обозревателей.

Например, в разгар проведения КЧМ-2025 Трамп организовал почетную встречу с футболистами и тренерами итальянского «Ювентуса», вместе с которыми на общение с президентом США прибыл также босс Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Сама по себе встреча представителей туринского клуба с руководителем американского государства вызывала ряд вопросов, так как мало кто понимал, чем именно «Ювентус» удостоился такого внимания от Трампа, организовать персональную аудиенцию у которого очень непросто даже президентам развитых стран, являющихся торговыми партнерами США. Но еще больше удивления пресса и все, кто следил за этим событием у телеэкранов и через новостные ленты различных СМИ, испытали, когда Трамп вдруг начал поднимать вопросы о женщинах-трансгендерах, а также о военных действиях на Ближнем Востоке. В этот момент все футболисты «Ювентуса» и тренерский штаб этой команды стояли за спиной Трампа с абсолютно окаменелыми выражениями лица, словно давая понять, что они абсолютно не осознают, что здесь вообще происходит и для чего они на этом мероприятии…

Впрочем, это была вовсе не единственная непонятная выходка Трампа, связанная с клубным чемпионатом мира ФИФА. Ближе к концу турнира стало известно, что президент США выразил желание посетить финал турнира между «Челси» и «Пари Сен-Жермен». Игра завершилась сенсационно крупной победой лондонцев со счетом 3:0, однако основная интрига и представление закрутились уже после финального свистка – на церемонии награждения.

Дональд Трамп вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино вызвался награждать победителей, а затем пошел вручать им почетный трофей. Все это, что привычно для нынешнего главы США, происходило с немалой долей пафоса, а в завершение случилось так, что Трамп передавал статуэтку непосредственно в руки обескураженного капитана «Челси» Риса Джеймса. Тот впоследствии признался СМИ, что был крайне удивлен происходящим

Но и это еще не все. В день, когда «Челси» выиграл КЧМ-2025, Трамп вышел к журналистам и заявил, что оригинальный трофей якобы навсегда останется в его рабочем кабинете, и что таково было решение Инфантино.

«ФИФА делает фантастическую работу для популяризации футбола в Америке. Это развивающийся спорт, это замечательный вид спорта. Они спросили меня: «Не могли бы вы взять к себе этот трофей?» Мы поставили его в Овальном кабинете, а потом я спросил: «Когда вы заберете свой кубок?» На что Инфантино ответил: «Мы никогда его не заберем, вы можете оставить его в Овальном кабинете навсегда». И они даже изготовили новый для «Челси», но оригинал теперь находится в Овальном кабинете».

В том, что трофей клубного чемпионата мира ФИФА действительно находится в Овальном кабинете недавно могли убедиться представители средств массовой информации, посетивших встречу Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами ряда стран ЕС, Великобритании, а также главой НАТО и руководством Евросоюза. На этом мероприятии журналисты увидели, что трофей КЧМ реально продолжает оставаться в Овальном кабинете, как и говорил Трамп.

После этого у многих футбольных болельщиков по всему миру возник ряд вполне резонных вопросов: реально ли в кабинете у Трампа остался оригинальный трофей клубного чемпионата мира, и если это так, то что вручали «Челси», а также что выставлено в главном офисе ФИФА в Швейцарии, где традиционно хранятся все ключевые кубки турниров, разыгрываемых под эгидой этой организации?

По информации авторитетного издания ВВС, на самом деле в Овальном кабинете выставлена копия трофея клубного чемпионата мира. Источник ссылается на официальные данные от ФИФА, где журналистов заверили, что оригинальный кубок с гравировкой выставлен в швейцарском Цюрихе, в штаб-квартире организации, как и все остальные трофеи, включая Кубок мира.

Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси», как победитель КЧМ-2025, получил от ФИФА копию трофея, а третья его версия якобы была презентована Дональду Трампу. Откуда вообще взялась идея оставить президенту США кубок? В организации, которую возглавляет Джанни Инфантино, пояснили, что это было сделано «в знак признания исключительных заслуг страны-хозяйки турнира 2025 года».

Откровенно говоря, фраза об «исключительных заслугах» видится более чем спорной, учитывая тот факт, что в целом проведение финальной части КЧМ-2025 в США столкнулось с рядом существенных проблем: низкой посещаемостью (по подсчетам экспертов, турнир не досчитался чуть более миллиона зрителей, если взять во внимание вместимость всех стадионов, на которых проходили матчи), проблемными погодными условиями, приостановками поединков на срок до двух часов и далеко не наилучшим качеством полей…

И ныне, несмотря на объяснения со стороны ФИФА, остается немалая часть болельщиков и экспертов, которые не уверены, что Дональд Трамп так уж и врет, когда утверждает, что оригинальный трофей КЧМ остался в Овальном кабинете. Эта категория людей уверена: Инфантино в какой-то момент просто оказался в такой же ситуации полной растерянности, как и игроки «Челси» на пьедестале во время церемонии награждения победителей, когда президент США, отдав кубок в руки Риса Джеймса, внезапно для всех, в том числе и организаторов, не пожелал отходить на задний план, как это принято на подобного рода мероприятиях в футболе, а продолжал стоять спереди, пока лично не вмешался Инфантино, любезно уведший Трампа в сторону.

А это значит одно: даже по прошествии ряда лет, в мировом футболе все равно найдутся люди, которые будут уверены, что Трамп реально забрал у Инфантино оригинал трофея клубного чемпионата мира, просто воспользовавшись слабохарактерностью функционера и нежеланием того делать что-то такое, что может вызвать острую негативную реакцию у главы США. Всегда же проще втихую изготовить копию трофея, заявив, что именно она – это и есть тот самый оригинал. А кто проверит-то?..

статьи эксклюзив Дональд Трамп клубный чемпионат мира по футболу трофеи ФИФА Джанни Инфантино Челси США
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
