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Клубный чемпионат мира
19 июня 2025, 01:51 |
193
0

ФОТО ДНЯ. Трамп говорил об Иране, игроки Ювентуса стояли с каменными лицами

Накануне матча с Аль-Айном на КЧМ: фото из разряда: «что? как? зачем? почему? »

19 июня 2025, 01:51 |
193
0
ФОТО ДНЯ. Трамп говорил об Иране, игроки Ювентуса стояли с каменными лицами
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 19 июня туринский Ювентус начнет выступления на клубном чемпионате мира 2025 матчем против Аль-Айна. Встреча первого тура группы G состоится на стадионе Ауди Филд в Вашингтоне и начнется в 04:00 по Киеву.

Накануне поединка игроки итальянского гранда пришли в Белый Дом на встречу с президентом США Дональдом Трампа. Зачем – не очень понятно, ведь и темы во время визита поднимались достаточно странные как для встречи главы государства со спортсменами.

Помимо вопроса о возможном участии женщине-трансгендеру играть в команде Старой Синьоры, Трамп также обсуждал с журналистами Иран и военные действия на Ближнем Востоке. А игроки Ювентуса просто стояли с каменными лицами.

В одном квартете Юве и Аль-Айн выступают вместе с Манчестер Сити и ФК Видад. 18 июня горожане добыли победу над марокканской командой со счетом 2:0.

ФОТО ДНЯ. Трамп говорил об Иране, игроки Ювентуса стояли с каменными лицами

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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