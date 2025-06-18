Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Доигрывали вдесятером. Манчестер Сити добыл победу на старте КЧМ-2025
Клубный чемпионат мира
Манчестер Сити
18.06.2025 19:00 – FT 2 : 0
Видад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
18 июня 2025, 21:01 | Обновлено 18 июня 2025, 21:40
706
0

Доигрывали вдесятером. Манчестер Сити добыл победу на старте КЧМ-2025

Горожане переиграли команду Видад со счетом 2:0 в первом туре группы G

18 июня 2025, 21:01 | Обновлено 18 июня 2025, 21:40
706
0
Доигрывали вдесятером. Манчестер Сити добыл победу на старте КЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine

18 июня состоялся матч первого тура группы G клубного чемпионата мира 2025 между командами Манчестер Сити и Видад.

Поединок прошел на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу горожан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за подопечных Пепа Гврадиолы отличились Фил Фоден и Жереми Доку. Фоден также отдал ассист на своего партнера, точно навесив с углового.

Сити доигрывал матч вдесятером. На 88-й минуте рефери показал прямую красную карточку Рико Льюису за то, что тот ударил соперника шипами бутс в лицо.

В одном квартете Ман Сити и Видад выступают вместе с Аль-Аайном из ОАЭ и итальянским Ювентусом, которые проведут очное противостояние в первом туре в ночь на 19 июня (старт – 04:00 по Киеву).

Клубный чемпионат мира 2025. 18 июня

Группа G. 1-й тур

Манчестер Сити (Англия) – Видад (Марокко) – 2:0

Голы: Фоден, 2, Доку, 42

Манчестер Сити: Эдерсон де Мораес, Витор Рейс, Рико Льюис, Натан Эйк, Нико О’Райли, Тиджани Рейндерс, Омар Мармуш (Илкай Гюндоган, 68), Жереми Доку (Оскар Бобб, 59), Фил Фоден (Родриго Эрнандес, 60), Савио (Матеус Нунес, 90+2), Райан Шерки (Эрлинг Холанд, 60)

Видад: Эль Мехди Бенабид, Мохамед Муфид, Барт Мейерс (Исмаил Мутаражи, 75), Гильерме Феррейра, Абдельмунейм Бутуй, Фахд Муфи, Эль-Мехди Эль-Мубарик, Уссама Земрауи (Микаэль Мальса, 62), Тембинкоси Лорч (Стефан Азиз Ки, 84), Нордин Амрабат (Самуэль Обенг, 62), Кассиус Маилула (Мохамед Райхи, 46)

Предупреждения: Кассиус Маилула (16)

Удаления: Рико Льюис (88)

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

88’
Рико Льюис (Манчестер Сити) получает красную карточку.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Доку (Манчестер Сити).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
По теме:
ВИДЕО. Судья удалил игрока Ман Сити, который ударил шипами соперника в лицо
Пеп Гвардиола стал рекордсменом Клубных чемпионатов мира
Аль-Айн – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Сити Видад Касабланка клубный чемпионат мира по футболу удаление (красная карточка) Рико Льюис Фил Фоден Жереми Доку
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юрген КЛОПП: «Это величайший футболист, которого я видел в своей жизни»
Футбол | 18 июня 2025, 06:16 0
Юрген КЛОПП: «Это величайший футболист, которого я видел в своей жизни»
Юрген КЛОПП: «Это величайший футболист, которого я видел в своей жизни»

Немец выделил Лионеля Месси

Новые подробности допинг-скандала Мудрика. Михаилу это не понравится
Футбол | 18 июня 2025, 19:22 16
Новые подробности допинг-скандала Мудрика. Михаилу это не понравится
Новые подробности допинг-скандала Мудрика. Михаилу это не понравится

Футбольная ассоциация Англии выдвинула Михаилу обвинения в нарушении антидопинговых правил

Шахтер заберет украинского полузащитника из другого клуба УПЛ
Футбол | 18.06.2025, 20:32
Шахтер заберет украинского полузащитника из другого клуба УПЛ
Шахтер заберет украинского полузащитника из другого клуба УПЛ
Роналду получил сенсационное предложение о трансфере. Он принял решение
Футбол | 18.06.2025, 05:01
Роналду получил сенсационное предложение о трансфере. Он принял решение
Роналду получил сенсационное предложение о трансфере. Он принял решение
Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 18.06.2025, 13:11
Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реброву за большие деньги предложили уйти из сборной. Он принял решение
Реброву за большие деньги предложили уйти из сборной. Он принял решение
18.06.2025, 08:19 25
Футбол
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
17.06.2025, 16:12 55
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это непобедимый боксер. Все в беде»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это непобедимый боксер. Все в беде»
17.06.2025, 00:50
Бокс
Футболиста, который сделал замечание Селезневу, выгнали из команды
Футболиста, который сделал замечание Селезневу, выгнали из команды
16.06.2025, 18:03 89
Футбол
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он на коне, победит и получит все пояса»
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он на коне, победит и получит все пояса»
17.06.2025, 09:05 3
Бокс
НХЛ. Игрок Флориды: «Не знаю, как он это сделал. Невероятный гол»
НХЛ. Игрок Флориды: «Не знаю, как он это сделал. Невероятный гол»
17.06.2025, 16:30
Хоккей
У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ
У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ
17.06.2025, 08:23 22
Футбол
«Он точно закончит все нокаутом». Известный боксер о реванше Усик – Дюбуа
«Он точно закончит все нокаутом». Известный боксер о реванше Усик – Дюбуа
16.06.2025, 19:26 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем