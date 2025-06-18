Доигрывали вдесятером. Манчестер Сити добыл победу на старте КЧМ-2025

18 июня состоялся матч первого тура группы G клубного чемпионата мира 2025 между командами Манчестер Сити и Видад.

Поединок прошел на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу горожан.

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Голами за подопечных Пепа Гврадиолы отличились Фил Фоден и Жереми Доку. Фоден также отдал ассист на своего партнера, точно навесив с углового.

Сити доигрывал матч вдесятером. На 88-й минуте рефери показал прямую красную карточку Рико Льюису за то, что тот ударил соперника шипами бутс в лицо.

В одном квартете Ман Сити и Видад выступают вместе с Аль-Аайном из ОАЭ и итальянским Ювентусом, которые проведут очное противостояние в первом туре в ночь на 19 июня (старт – 04:00 по Киеву).

Клубный чемпионат мира 2025. 18 июня

Группа G. 1-й тур

Манчестер Сити (Англия) – Видад (Марокко) – 2:0

Голы: Фоден, 2, Доку, 42

Манчестер Сити: Эдерсон де Мораес, Витор Рейс, Рико Льюис, Натан Эйк, Нико О’Райли, Тиджани Рейндерс, Омар Мармуш (Илкай Гюндоган, 68), Жереми Доку (Оскар Бобб, 59), Фил Фоден (Родриго Эрнандес, 60), Савио (Матеус Нунес, 90+2), Райан Шерки (Эрлинг Холанд, 60)

Видад: Эль Мехди Бенабид, Мохамед Муфид, Барт Мейерс (Исмаил Мутаражи, 75), Гильерме Феррейра, Абдельмунейм Бутуй, Фахд Муфи, Эль-Мехди Эль-Мубарик, Уссама Земрауи (Микаэль Мальса, 62), Тембинкоси Лорч (Стефан Азиз Ки, 84), Нордин Амрабат (Самуэль Обенг, 62), Кассиус Маилула (Мохамед Райхи, 46)

Предупреждения: Кассиус Маилула (16)

Удаления: Рико Льюис (88)

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine