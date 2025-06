18 июня прошел матч первого тура группы G клубного чемпионата мира 2025 между командами Манчестер Сити и Видад.

Коллективы сыграли на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу горожан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Клубный чемпионат мира 2025. 18 июня

Группа G. 1-й тур

Манчестер Сити (Англия) – Видад (Марокко) – 2:0

Голы: Фоден, 2, Доку, 42

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Фоден, 2 мин.

1' GOAL! Foden opens the score under 2 minutes of gameplay! 🔥 Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #MCIWAC pic.twitter.com/tf8qvq3jvf

ГОЛ! 2:0 Доку, 42 мин.

41' ⚽ GOAL! Doku is free in the box to slot that corner kick in for @ManCity. The Blues are 2-0 up!



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #MCIWAC pic.twitter.com/1oUyzS6dN0