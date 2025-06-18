Пеп ГВАРДИОЛА: «Он не собирался этого делать. Получилось, что получилось»

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал победу над Видадом (2:0) в первом туре группового этапа на клубном чемпионате мира 2025:

«У нас были хорошие моменты, много новых игроков, а первая игра на этом групповом этапе всегда важна. Мы начали очень хорошо, а потом возникли некоторые проблемы, особенно при потере простых мячей. Когда вы теряете простые мячи, то начинаются контратаки. Но я увидел много хорошего в нашей игре.

Первые три очка очень важны. У нас есть второй матч, чтобы квалифицироваться в плей-офф, а затем последняя игра, чтобы определить, будем ли мы первыми в группе.

Первый шаг сделан, это важно. Мы восстановимся, хорошо потренируемся в ближайшие несколько дней, а затем будем со свежими ногами проводиться следующий матч. Мы постараемся шаг за шагом улучшать ситуацию. На этом этапе это нормально, ведь есть новые игроки и много людей, которые возвращаются после серьезных травм, шаг за шагом мы собираемся набрать нужный темп.

Фоден? Фил всегда там, где нужно. И при первом, и при втором голе это было видно, это хорошо. У нас много хороших игроков на разные позиции. Витор Рейс провел хороший матч, Натан Аке, который не играл 6 или 7 месяцев, тоже. Многим игрокам нужно давать игровое время, иначе, если они вернутся после длительной травмы и не будут играть, они никогда его не получат больше.

В следующей игре будут десять новых игроков, которые будут бороться за победу. Красная Люьиса? Рико касался мяча. Он не собирался этого делать. Получилось то, что получилось».

Видеообзор матча Манчестер Сити – Видад (2:0)