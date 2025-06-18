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Клубный чемпионат мира
Манчестер Сити
18.06.2025 19:00 - : -
Видад
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Клубный чемпионат мира
18 июня 2025, 16:14 |
75
0

Манчестер Сити – Видад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы G КЧМ-2025 18 июня в 19:00

18 июня 2025, 16:14 |
75
0
Манчестер Сити – Видад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Манчестер Сити. Эрлинг Холанд

18 июня состоится матч первого тура группы G клубного чемпионата мира 2025 между командами Манчестер Сити (Англия) и Видад (Марокко).

Поединок пройдет на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего противостояния будет бразилец Рамон Абатти.

В одном квартете Ман Сити и Видад выступают вместе Ювентусом (Италия) и Аль-Айном (ОАЭ).

Манчестер Сити – Видад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Манчестер Сити – Видад
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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