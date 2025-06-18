Манчестер Сити – Видад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы G КЧМ-2025 18 июня в 19:00
18 июня состоится матч первого тура группы G клубного чемпионата мира 2025 между командами Манчестер Сити (Англия) и Видад (Марокко).
Поединок пройдет на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром предстоящего противостояния будет бразилец Рамон Абатти.
В одном квартете Ман Сити и Видад выступают вместе Ювентусом (Италия) и Аль-Айном (ОАЭ).
Манчестер Сити – Видад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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