18 июня состоится матч первого тура группы G клубного чемпионата мира 2025 между командами Манчестер Сити (Англия) и Видад (Марокко).

Поединок пройдет на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

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Главным арбитром предстоящего противостояния будет бразилец Рамон Абатти.

В одном квартете Ман Сити и Видад выступают вместе Ювентусом (Италия) и Аль-Айном (ОАЭ).

Манчестер Сити – Видад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.