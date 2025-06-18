Манчестер Сити – Видад. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира

18 июня на Линкольн Файненшенал Филд пройдет матч 1-го тура клубного чемпионата мира, в котором Манчестер Сити сыграет против Видада. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Команда наконец-то достигла пика в 2023-м году. Гвардиола все же привел английский гранд к победе в Лиге чемпионов. Но даже она не смогла повторить требл, более того, год назад из главных трофеев сохранили только победу в АПЛ, причем Арсенал опередили всего на пару очков. Но этот звоночек не услышали, более того, даже продав Альвареса, не купили ему толком замены. За это расплатились провалом 2024/2025, когда рано вылетели из Лиги чемпионов и только в последнем туре на внутренней арене обеспечили себе 3-е место. Еще и в финале кубка уступили, и кому - Кристал Пэлас!

Еще в январе было потрачено рекордные для всего мира 200+ миллионов на новичков. И уже сделано несколько не дешевых подписаний в начале лета: договорились по переходу Шерки, Аит-Нури и Рейндерса. Но и с Де Брейне попрощались - ушел лучший футболист целого поколнения.

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Видад

Клуб был основан еще в межвоенное время, в 1937-м году. И все время, пусть и с разным успехом, претендует на статус №1 в родном Тунисе. На данный момент в активе уже 22 чемпионских титула. Вот только крайний успех датируется еще в 2022-м году. Более того, тогда же выиграли в третий и пока что последний раз в Лиге чемпионов Африки.

В 2024-м году гранд и вовсе финишировал шестым в национальном первенстве - Ботоле. После такого было несложно прибавить. Но при этом даже при мощном финише сезона, с долгой беспроигрышной серией и тремя победами в концовке, заняли только третье место. А в товарищеских поединках, с Севильей и Порту в последних числах мая, уступали без голов, по 0:1.

Статистика личных встреч

Эта пара тоже раньше не пересекалась даже в товарищеском формате.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут особенной борьбы. Англичане докажут, что сильнее, добившись уверенной победы - ставим на них с форой -2,5 голов (коэффициент - 1,93).