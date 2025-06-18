Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити – Видад. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Клубный чемпионат мира
Манчестер Сити
18.06.2025 19:00 - : -
Видад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
18 июня 2025, 12:08 |
43
0

Манчестер Сити – Видад. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира

Поединок состоится 18 июня в 19:00 по Киеву

18 июня 2025, 12:08 |
43
0
Манчестер Сити – Видад. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

18 июня на Линкольн Файненшенал Филд пройдет матч 1-го тура клубного чемпионата мира, в котором Манчестер Сити сыграет против Видада. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Команда наконец-то достигла пика в 2023-м году. Гвардиола все же привел английский гранд к победе в Лиге чемпионов. Но даже она не смогла повторить требл, более того, год назад из главных трофеев сохранили только победу в АПЛ, причем Арсенал опередили всего на пару очков. Но этот звоночек не услышали, более того, даже продав Альвареса, не купили ему толком замены. За это расплатились провалом 2024/2025, когда рано вылетели из Лиги чемпионов и только в последнем туре на внутренней арене обеспечили себе 3-е место. Еще и в финале кубка уступили, и кому - Кристал Пэлас!

Еще в январе было потрачено рекордные для всего мира 200+ миллионов на новичков. И уже сделано несколько не дешевых подписаний в начале лета: договорились по переходу Шерки, Аит-Нури и Рейндерса. Но и с Де Брейне попрощались - ушел лучший футболист целого поколнения.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Видад

Клуб был основан еще в межвоенное время, в 1937-м году. И все время, пусть и с разным успехом, претендует на статус №1 в родном Тунисе. На данный момент в активе уже 22 чемпионских титула. Вот только крайний успех датируется еще в 2022-м году. Более того, тогда же выиграли в третий и пока что последний раз в Лиге чемпионов Африки.

В 2024-м году гранд и вовсе финишировал шестым в национальном первенстве - Ботоле. После такого было несложно прибавить. Но при этом даже при мощном финише сезона, с долгой беспроигрышной серией и тремя победами в концовке, заняли только третье место. А в товарищеских поединках, с Севильей и Порту в последних числах мая, уступали без голов, по 0:1.

Статистика личных встреч

Эта пара тоже раньше не пересекалась даже в товарищеском формате.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут особенной борьбы. Англичане докажут, что сильнее, добившись уверенной победы - ставим на них с форой -2,5 голов (коэффициент - 1,93).

Прогноз Sport.ua
Манчестер Сити
18 июня 2025 -
19:00
Видад
Фора Ман Сити (-2.5) 1.93 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Аль-Айн – Ювентус. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Пачука – РБ Зальцбург. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Реал – Аль-Хиляль. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Манчестер Сити Видад Касабланка клубный чемпионат мира по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
Футбол | 17 июня 2025, 17:14 14
Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут

В Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги конференций

Хаби Алонсо выбрал вратаря Реала на первый матч клубного чемпионата мира
Футбол | 18 июня 2025, 06:54 2
Хаби Алонсо выбрал вратаря Реала на первый матч клубного чемпионата мира
Хаби Алонсо выбрал вратаря Реала на первый матч клубного чемпионата мира

Ожидается, что сыграет Тибо Куртуа

10 чемпионств. Динамо нацелилось на защитника именитого клуба
Футбол | 18.06.2025, 10:26
10 чемпионств. Динамо нацелилось на защитника именитого клуба
10 чемпионств. Динамо нацелилось на защитника именитого клуба
Пять украинских команд прекращают выступления в чемпионате Украины
Футбол | 17.06.2025, 14:50
Пять украинских команд прекращают выступления в чемпионате Украины
Пять украинских команд прекращают выступления в чемпионате Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало форварда из другого клуба УПЛ
Футбол | 18.06.2025, 12:06
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало форварда из другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало форварда из другого клуба УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
17.06.2025, 16:12 54
Футбол
Итальянский гранд заинтересован в трансфере Довбика. Есть ответ от Ромы
Итальянский гранд заинтересован в трансфере Довбика. Есть ответ от Ромы
17.06.2025, 01:25 1
Футбол
Александр УСИК: «Он меня ударил – бам, нокаут! Открыл глаза, Боже, я жив»
Александр УСИК: «Он меня ударил – бам, нокаут! Открыл глаза, Боже, я жив»
18.06.2025, 05:20
Бокс
Фиаско Грузии U-21 с игроками из УПЛ. Определен возможный соперник Украины
Фиаско Грузии U-21 с игроками из УПЛ. Определен возможный соперник Украины
17.06.2025, 21:05 2
Футбол
У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ
У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ
17.06.2025, 08:23 22
Футбол
Ротань хочет видеть в Полесье экс-игрока Динамо и полузащитника Шахтера
Ротань хочет видеть в Полесье экс-игрока Динамо и полузащитника Шахтера
16.06.2025, 12:02 5
Футбол
НХЛ. Игрок Флориды: «Не знаю, как он это сделал. Невероятный гол»
НХЛ. Игрок Флориды: «Не знаю, как он это сделал. Невероятный гол»
17.06.2025, 16:30
Хоккей
Таблицы Евро U-21. Определено 6 четвертьфиналистов. На кого выйдет Украина?
Таблицы Евро U-21. Определено 6 четвертьфиналистов. На кого выйдет Украина?
18.06.2025, 06:23 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем