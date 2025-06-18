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18 июня, свой первый матч на клубном чемпионате мира проведут Манчестер Сити и Видад. Старт встречи запланирован на 19:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити

«Горожане» провели крайне слабый для себя сезон, клуб впервые за долгие годы не боролся за чемпионство, заняв в итоге только третье место, да и за эту позицию пришлось побороться. Неудачно сыграл Манчестер и в Лиге чемпионов, проиграв мадридскому Реалу на стадии 1/16 финала.

Главная надежда на трофей была в Кубке Англии, здесь команда сумела добраться до финала, где играла против не самого грозного Кристал Пэлас, однако, умудрилась уступить 0:1, Марамуш в той битве не реализовал пенальти.

Местами, в прошедшем сезоне, Мансити выглядел беспомощно, футболисты были надломлены психологически. Как не крути, а высокий класс остался, да и игроки здесь высокого уровня. Выигрыш такого турнира может стать хорошей реабилитацией.

Видад

В своей стране Видад самый титулованный клуб, много раз выигрывали национальное первенство, трижды Лигу Чемпионов. На фоне таких достижений, третье место в чемпионате скромный результат, если не сказать провал. В международных турнирах команда даже не сражалась в этом сезоне.

Оценить уровень команды по играм на внутренней арене сложно, хотя марокканский чемпионат наверняка сильно уступает АПЛ. Стоит обратить внимание на тот факт, что в конце мая провел два контрольных матча против Порту и Севильи, обе встречи были проиграны с одинаковым счетом 0:1, но Видад показал, что может сражаться против сильных европейских клубов.

Прогноз

В этой паре европейский клуб безоговорочный фаворит, но не думаю, что Видад будет выглядеть безнадежно в таком матче. Манчестер Сити наверняка захватит контроль над игрой, но главное создавать и реализовать свои моменты. Ранее соперники между собой никогда не играли.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Манчестер Сити – 1,05, ничья – 12,09, победа Видада – 40,24. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Подопечные Гвардиолы должны начинать с победы, но я думаю, что марокканскому клубу по зубам избежать разгрома, поставлю на успех Видада с форой +3 гола за 1,98.