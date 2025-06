ВИДЕО. Трамп спросил футболистов Ювентуса о трансгендерах. Они расстерялись

Игроки «Ювентуса» оказались в неловкой ситуации из-за вопроса президента США Дональда Трампа.

Во время визита в Белый дом футболисты и сотрудники «Ювентуса» попали в неловкое положение, когда Дональд Трамп задал вопрос о трансгендерных спортсменках.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Итальянский клуб находится в США на Клубном чемпионате мира и готовится к матчу с «Аль-Айном». На официальном приеме Трамп спросил: «Женщина может играть в вашей команде?». Игроки не ответили и лишь улыбнулись.

Гендиректор Дамьен Комолли попытался уйти от темы, отметив, что у клуба сильная женская команда. «Но они должны играть с женщинами», – добавил Трамп.

Juventus squad in the background as Trump answers questions on Iran….. what a time to be alive pic.twitter.com/2jGompOJTA