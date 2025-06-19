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19 июня 2025, 01:06 |
220
2

ВИДЕО. Трамп спросил футболистов Ювентуса о трансгендерах. Они расстерялись

Дональд Трамп поставил неудобный вопрос

19 июня 2025, 01:06 |
220
2
ВИДЕО. Трамп спросил футболистов Ювентуса о трансгендерах. Они расстерялись
X. Дональд Трамп и футболисты Ювентуса

Игроки «Ювентуса» оказались в неловкой ситуации из-за вопроса президента США Дональда Трампа.

Во время визита в Белый дом футболисты и сотрудники «Ювентуса» попали в неловкое положение, когда Дональд Трамп задал вопрос о трансгендерных спортсменках.

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Итальянский клуб находится в США на Клубном чемпионате мира и готовится к матчу с «Аль-Айном». На официальном приеме Трамп спросил: «Женщина может играть в вашей команде?». Игроки не ответили и лишь улыбнулись.

Гендиректор Дамьен Комолли попытался уйти от темы, отметив, что у клуба сильная женская команда. «Но они должны играть с женщинами», – добавил Трамп.

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видео Дональд Трамп Ювентус lifestyle
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
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Iigor6583
Цей трамп наче з Марса з'явився, наче під наркотою...
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