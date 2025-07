Капитан Челси: «Я не ожидал, что он будет поднимать трофей вместе с нами»

Капитан лондонского Челси Рис Джеймс поделился эмоциями от церемонии награждения на клубном чемпионате мира, заявив, что не ожидал, что их будет награждать Дональд Трамп.

«Я не ожидал, что он будет поднимать трофей вместе с нами, но, пожалуй, это показывает, насколько велик этот турнир. Он просто поздравил меня и команду и сказал нам наслаждаться моментом», – сказал Джеймс

В финальном матче клубного чемпионата мира лондонский «Челси» неожиданно разгромил французский ПСЖ (3:0). После матча представители французского гранда устроили массовую драку.

