Правило 30-30 портит для телезрителей КЧМ-2025 и может испортить ЧМ-2026

Чуть более недели назад в США начался розыгрыш 21-го по счету клубного чемпионата мира, впервые проходящего с 32 командами-участницами, а с тех пор болельщики уже несколько раз столкнулись с таким неприятным для них явлением как приостановки матчей. Если быть точным, то таких случаев на турнире зафиксировано уже четыре, и каждый из них связан с одним и тем же фактором – неблагоприятными погодными условиями.

Как утверждают эксперты, палящая жара и внезапные грозы – это постоянные атрибуты американского лета, особенно на Восточном побережье. Именно погодные условия приводят к продолжительным и уже откровенно надоедающим паузам, некоторые из которых затягиваются на несколько часов, что особенно донимает тех болельщиков, которые наблюдают за матчами КЧМ-2025 по телевизору. Но хуже всего то, что уже сейчас организаторы осознают – нечто подобное легко может повториться и через 12 месяцев, когда на полях США, Канады и Мексики должен будет состояться финальный этап 23-го по счету чемпионата мира среди национальных сборных.

В последние дни погода стала не менее важным фактором в обсуждениях у футбольных болельщиков, активно следящих за матчами КЧМ-2025, чем, например, тактические задумки тренеров, голевые ошибки футболистов или промашки в арбитраже. Шутка ли, но незапланированные паузы происходили уже в четырех поединках турнира, хотя всего было проведено только 32 игры. Иными словами, в каждом восьмом матче зрители на трибунах были вынуждены покидать свои места из-за погоды, а телезрители – и вовсе пребывать в неведении, когда же организаторы позволят вновь игре возобновиться. При этом, как ожидают метеорологи, худшее для КЧМ-2025 еще впереди: в ближайшее время в США ожидается климатическая волна тепла на большей части страны, из-за чего фактор возникновения внезапных гроз стане еще более актуальным.

Впервые с проблемой приостановки матчей на КЧМ-2025 из-за погодных условий организаторы и зрители столкнулись в минувший вторник в Орландо, когда шторм заставил более чем на час отложить старт поединка между южнокорейским «Ульсан Хенэ» и южноафриканским «Мамелоди Сандаунз». Уже на следующий день организаторам пришлось на полтора часа приостанавливать поединок между мексиканской «Пачукой» и австрийским «РБ Зальцбург». Далее из-за резко ухудшившихся погодных условий произошла почти 40-минутная пауза в игре бразильского «Палмейраса» и египетского «Аль-Ахли», а самый свежий случай был зафиксирован пару дней назад, когда матч между португальской «Бенфикой» и новозеландским «Окленд Сити» растянулся аж на четыре часа, а пауза между таймами вынужденно составила 130 минут!

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Почему вообще происходят подобные приостановки матчей? Все дело в так называемом «правиле 30-30», которое действует в США и распространяется не только на спортивные соревнования профессионалов, но также касается любителей и даже школьников. Согласно этому правилу, как только организаторы увидели молнию и, если за ней в течение 30 секунд раздастся звук грома, они обязаны приостановить матч или тренировку минимум на 30 минут. При этом, все участники и зрители спортивного события должны быть немедленно перемещены в укрытие, но ни в коем случае не под деревья. Если в дальнейшем происходят новые случае молнии и грома, который следует за ней в течение 30 секунд, то 30-минутный «таймер» отсчета на паузу обнуляется. Однако если пауза затягивается более чем на 45 минут, то игру стоит прекратить вообще.

Чтобы лучше разобраться в этом правиле, давайте приведем два примера, на которые часто ссылаются его авторы.

Пример № 1. Молния вместе с громом впервые были зафиксированы в 14:00 и продолжались с перерывами в течение нескольких минут... Последний удар молнии замечен в 14:15. Матч следует приостановить, а возобновить его можно будет в 14:45.

Пример № 2. Молния с громом впервые зафиксирована в 14:00. Больше молний не наблюдается. Вы можете возобновить игру через 30 минут, то есть в 14:30. Но если в ЛЮБОЕ время вы снова увидите молнию, матч следует НЕМЕДЛЕННО прекратить (потому что после еще одних 30 минут ожидания общее накопленное время остановки превысит 45 минут).

Что правда, для матчей КЧМ-2025 в «правиле 30-30» сделали небольшую поблажку – в частности, не предусматривается ограничение по времени ожидания в 45 минут, а решение в этом вопросе остается за судьей и организаторами турнира. Поэтому выбор ждать до 130 минут в матче «Бенфики» и «Окленд Сити» только для того, чтобы не откладывать матч на другой день был, скорее, вынужденной мерой, так как календарь турнира сверстан очень плотно и не предусматривает дат для перенесенных игр.

В целом, как утверждают эксперты, то, что сейчас мы наблюдаем в США в аспекте погоды является абсолютно нормальным явлением. Более того, в стране очень строго относятся к массовым мероприятиям во время грозы, так как молния по статистике является одной из главных «убийц» людей в период ухудшения погодных условий.

«То, что мы видим, совершенно нормально», – говорит Бен Шотт, главный операционный директор Национальной метеорологической службы (NWS). «Мы можем оказаться в такой же ситуации и в 2026 году. От Цинциннати до Нью-Йорка грозы, связанные с холодными фронтами, обычно возникают каждые три, пять или семь дней. Мы уже представили подробную карту потенциальных погодных рисков в ФИФА по каждому городу».

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География действительно играет решающую роль. Например, во Флориде морские бризы с востока и запада сходятся в центре штата, создавая идеальные условия для формирования грозовых масс во второй половине дня, как раз тогда, когда происходит большинство спортивных событий, в том числе футбольных матчей КЧМ-2025.

В ФИФА уже активно работают со специалистами NWS на предмет прогнозирования условий проведения матчей ЧМ-2026. Пока из четырех приостановок матчей на КЧМ-2025 только одна произошла на стадионе («Метлайф-стэдиум»), который будет принимать матчи чемпионата мира по футболу в следующем году. Арены в Орландо и Цинциннати не были выбраны для матчей финального этапа ЧМ-2026, но в целом это не уменьшает опасений организаторов по поводу того, что и в следующем году телезрители по всему миру окажутся в такой же неприятной ситуации, как и ныне с клубным чемпионатом мира ФИФА.

Чтобы обеспечить безопасность во время проведения матчей ЧМ-2026, Национальная метеорологическая служба планирует разместить метеорологов в каждом городе, где будут проходить матчи турнира. Их работа будет заключаться в координации с местными властями и обеспечении быстрой связи в случае чрезвычайной ситуации. Но главной задачей, по словам Бена Шотта, станет четкое и оперативное информирование болельщиков из других стран, которые могут быть не знакомы с «правилом 30-30» и быстрыми изменениями погоды в Северной Америке.

Ожидается, что при синхронизированной работе всех служб серьезных проблем во время ЧМ-2026 с организацией безопасности зрителей и участников матчей не возникнет. Тем не менее, телезрителям все равно стоит подготовиться к тому, что некоторые поединки финального этапа 23-го чемпионата мира по футболу придется смотреть то ли с непредвиденными паузами, то ли в записи. Такая уж «фишка», скорее всего, достанется в наследство ЧМ-2026 от КЧМ-2025…