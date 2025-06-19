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Клубный чемпионат мира
Пачука
19.06.2025 01:00 – Матч прерван, 56’ 0 : 1
РБ Зальцбург
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Клубный чемпионат мира
19 июня 2025, 04:32 | Обновлено 19 июня 2025, 05:00
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Пришлось прерываться: Пачука и РБ Зальцбург провели матч КЧМ на три гола

Австрийский коллектив добыл победу со счетом 2:1, забив на 76-й минуте

19 июня 2025, 04:32 | Обновлено 19 июня 2025, 05:00
191
0
Пришлось прерываться: Пачука и РБ Зальцбург провели матч КЧМ на три гола
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 19 июня состоялся матч первого тура группы H клубного чемпионата мира 2025 между командами Пачука и РБ Зальцбург.

Поединок прошел на стадионе TQL Стэдиум в Цинциннати. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первым на 42-й минуте встречи забил Оскар Глух, обеспечив своему коллектив минимальны перевес под конец первого тайма.

После перерыв футболисты провели на поле меньше 10 минут и игра была прервана из-за неблагоприятных погодных условий. Через 1.5 противостояние были возобновлено и мексиканский клуб сразу же сумел сравнять – на 56-й отличился Брайан Гонсалес.

Победный гол для РБ Зальцбург на 76-й положил Карим Онисиво.

В одном квартете Пачука и РБ Зальцбург играют вместе с Реалом Мадрид и ФК Аль-Хиляль. 18 июня сливочные и саудовцы расписали ничью 1:1.

Клубный чемпионат мира 2025. 19 июня

Группа H. 1-й тур

Пачука (Мексика) – РБ Зальцбург (Австрия) – 1:2

Голы: Брайан Гонсалес, 56 – Глух, 42, Онисиво, 76

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар Глоч (РБ Зальцбург).
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РБ Зальцбург Пачука клубный чемпионат мира по футболу Оскар Глух
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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