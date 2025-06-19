Пришлось прерываться: Пачука и РБ Зальцбург провели матч КЧМ на три гола
Австрийский коллектив добыл победу со счетом 2:1, забив на 76-й минуте
В ночь на 19 июня состоялся матч первого тура группы H клубного чемпионата мира 2025 между командами Пачука и РБ Зальцбург.
Поединок прошел на стадионе TQL Стэдиум в Цинциннати. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
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Первым на 42-й минуте встречи забил Оскар Глух, обеспечив своему коллектив минимальны перевес под конец первого тайма.
После перерыв футболисты провели на поле меньше 10 минут и игра была прервана из-за неблагоприятных погодных условий. Через 1.5 противостояние были возобновлено и мексиканский клуб сразу же сумел сравнять – на 56-й отличился Брайан Гонсалес.
Победный гол для РБ Зальцбург на 76-й положил Карим Онисиво.
В одном квартете Пачука и РБ Зальцбург играют вместе с Реалом Мадрид и ФК Аль-Хиляль. 18 июня сливочные и саудовцы расписали ничью 1:1.
Клубный чемпионат мира 2025. 19 июня
Группа H. 1-й тур
Пачука (Мексика) – РБ Зальцбург (Австрия) – 1:2
Голы: Брайан Гонсалес, 56 – Глух, 42, Онисиво, 76
Видеообзор матча
Фотогалерея матча
События матча
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