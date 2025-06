В ночь на 19 июня прошел матч первого тура группы H клубного чемпионата мира 2025 между командами Пачука и РБ Зальцбург.

Коллективы сыграли на стадионе TQL Стэдиум в Цинциннати. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу австрийского клуба.

Клубный чемпионат мира 2025. 19 июня

Группа H. 1-й тур

Пачука (Мексика) – РБ Зальцбург (Австрия) – 1:2

Голы: Брайан Гонсалес, 56 – Глух, 42, Онисиво, 76

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Глух, 42 мин.

ГОЛ! 1:1 Брайан Гонсалес, 56 мин.

ГОЛ! 1:2 Онисиво, 76 мин.