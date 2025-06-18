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Клубный чемпионат мира
Пачука
19.06.2025 01:00 - : -
РБ Зальцбург
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Клубный чемпионат мира
18 июня 2025, 12:22 |
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Пачука – РБ Зальцбург. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира

Поединок состоится 19 июня и начнется в 01:00 по Киеву

18 июня 2025, 12:22 |
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Пачука – РБ Зальцбург. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Леч

19 июня на TQL Стэдиум пройдет матч 1-го тура клубного чемпионата мира, в котором Пачука сыграет против Ред Булл Зальцбург. Поединок начнется в 01:00 по киевскому времени.

Пачука

Команда была основана еще в 1892-м году. Нельзя сказать, что это прямо гранд даже по мексиканским меркам, но свое последнее, пятое чемпионство взяли недавно, в рамках Апертуры 2022-го года. А в прошлом сезоне прибавили уже в очередной, шестой раз, победу и в Лиге чемпионов КОНКАКАФ.

Тот успех, кстати, отправил латиноамериканцев в Межконтинентальный кубок в декабре. Там они прошли Ботафого и Аль-Ахли, но в финале уступили 0:3 мадридскому Реалу. А в Клаусуре-2025 было только 8-е место в регулярном сезоне, после чего уже в четвертьфинале плей-офф достаточно уверенно проиграли Америке. Там после нулевой ничьей на своем поле ничем не ответили на пару пропущенных на выезде голов. После этого более месяца готовились к клубному чемпионату мира.

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Ред Булл Зальцбург

Клуб, начиная с 2007-го года, почти без пауз штамповал победы в австрийской Бундеслиге. Полоса чемпионств закончилась в 2023-м году. В следующем розыгрыше фаворит, довольно уверенно выиграв основном раунд розыгрыша, потом в дополнительной группе пропустили выше Штурм.

Отвоевать позиции в 2024/2025 не получилось. Даже смена тренера (Лийндерс не оправдал, продержавшись на посту полгода) не особенно помогла. Разве что на этот раз в концовке смогли опередить Аустрию, повторно став вице-чемпионом страны. Ну, а в рамках Лиги чемпионов, пройдя в квалификации Твенте и киевское Динамо, ограничились только тремя очками в 8 поединках основного раунда. Так что шансов выйти в плей-офф у команды не было и близко.

Статистика личных встреч

До этого поединка между собой представители Мексики и Австрии не играли между собой.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество гостям из Европы. Но Пачука будет играть чуть ли не у себя дома, и понятно, кого будут поддерживать болельщики. Ставим на то, что мексиканцы не проиграют (коэффициент - 1,61).

Прогноз Sport.ua
Пачука
19 июня 2025 -
01:00
РБ Зальцбург
Пачука не проиграет 1.61 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Пачука РБ Зальцбург прогнозы прогнозы на футбол клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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