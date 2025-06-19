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Клубный чемпионат мира
19 июня 2025, 02:32 | Обновлено 19 июня 2025, 03:20
706
0

ФОТО. Матч клубного чемпионата мира в Цинциннати прерван. Что произошло?

Поединок команд Пачука и РБ Зальцбург приостановлен на 54-й минуте из-за погодных условий

19 июня 2025, 02:32 | Обновлено 19 июня 2025, 03:20
706
0
ФОТО. Матч клубного чемпионата мира в Цинциннати прерван. Что произошло?
Getty Images/Global Images Ukraine

19 июня стартовал матч первого тура группы H клубного чемпионата мира 2025 между командами Пачука и РБ Зальцбург.

Коллективы играют на стадионе TQL Стэдиум в Цинциннати. Игра началась в 01:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

При счете 1:0 в пользу австрийского коллектива противостояние было прервано из-за неблагоприятных погодных условий. Начался сильный дождь с грозой.

В США из соображений безопасности запрещено проводить спортивные мероприятия во время грозы. Это правило распространяется как на профессиональные матчи, так и на школьные и любительские соревнования.

В одном квартете Пачука и РБ Зальцбург играют вместе с Реалом Мадрид и ФК Аль-Хиляль. 18 июня сливочные и саудовцы расписали ничью 1:1.

ФОТО. Матч клубного чемпионата мира в Цинциннати прерван. Что произошло?

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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фото погода (дождь, снег, ветер, туман) клубный чемпионат мира по футболу Пачука РБ Зальцбург прерванные матчи
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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