19 июня стартовал матч первого тура группы H клубного чемпионата мира 2025 между командами Пачука и РБ Зальцбург.

Коллективы играют на стадионе TQL Стэдиум в Цинциннати. Игра началась в 01:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

При счете 1:0 в пользу австрийского коллектива противостояние было прервано из-за неблагоприятных погодных условий. Начался сильный дождь с грозой.

В США из соображений безопасности запрещено проводить спортивные мероприятия во время грозы. Это правило распространяется как на профессиональные матчи, так и на школьные и любительские соревнования.

В одном квартете Пачука и РБ Зальцбург играют вместе с Реалом Мадрид и ФК Аль-Хиляль. 18 июня сливочные и саудовцы расписали ничью 1:1.

ФОТО. Матч клубного чемпионата мира в Цинциннати прерван. Что произошло?

Current conditions at TQL Stadium ⛈️😬



Watch the @fifacwc | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PACSAL pic.twitter.com/ZLpGL56xkH