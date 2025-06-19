Были в шаге от победы. Реал Мадрид сыграл вничью с Аль-Хилялем.
«Сливочные» поделили очки в первом матче клубного ЧМ, хотя могли и победить
Отчет с матча ожидайте в ближайшее время
Клубный чемпионат мира. 1-й тур
«Реал Мадрид» - «Аль-Хиляль» - 1:1
Голы: Г. Гарсия, 34 – Невеш (пен.), 41
На 90+2 минуте Вальверде («Реал Мадрид») не реализовал пенальти (вратарь)
Предупреждения: Винисиус Жуниор, 15 – Невеш, 89, С. Аль-Давсари, 89, Аль-Кахтани, 90
«Реал Мадрид»: Куртуа – Ф. Гарсия, Асенсио (Гюлер, 46), Хейсен, Александер-Арнольд (Васкес, 65) – Вальверде, Чуамени, Беллингем (Модрич, 84) – Винисиус Жуниор (Муньос, 80), Родріго (Диас, 65), Г. Гарсия
«Аль-Хиляль»: Буну – Лоди (Аль-Арби, 83), Кулибали, Тамбакти, Канселу (Аль-Ями, 64) – С. Аль-Давсари, Невеш, Милинкович-Савич – Н. Аль-Давсари (Канно, 76), Малком (Аль-Кахтани, 64), Маркос Леонардо (Аль-Жувайр, 83)
Арбитр: Факундо Тельо (Аргентина)
Стадион: «Хард Рок Стедиум» (Майами, США)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-владелец днепрян был в восторге от Олега Венглинского и Евгения Селезнева
Команда Мельгоси завершила выступления на чемпионате Европы-2025 еще на групповом этапе