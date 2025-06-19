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Клубный чемпионат мира
Реал Мадрид
18.06.2025 22:00 – FT 1 : 1
Аль-Хиляль
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Клубный чемпионат мира
19 июня 2025, 00:10 |
432
4

Были в шаге от победы. Реал Мадрид сыграл вничью с Аль-Хилялем.

«Сливочные» поделили очки в первом матче клубного ЧМ, хотя могли и победить

19 июня 2025, 00:10 |
432
4
Были в шаге от победы. Реал Мадрид сыграл вничью с Аль-Хилялем.
Getty Images

Отчет с матча ожидайте в ближайшее время

Клубный чемпионат мира. 1-й тур

«Реал Мадрид» - «Аль-Хиляль» - 1:1

Голы: Г. Гарсия, 34 – Невеш (пен.), 41

На 90+2 минуте Вальверде («Реал Мадрид») не реализовал пенальти (вратарь)

Предупреждения: Винисиус Жуниор, 15 – Невеш, 89, С. Аль-Давсари, 89, Аль-Кахтани, 90

«Реал Мадрид»: Куртуа – Ф. Гарсия, Асенсио (Гюлер, 46), Хейсен, Александер-Арнольд (Васкес, 65) – Вальверде, Чуамени, Беллингем (Модрич, 84) – Винисиус Жуниор (Муньос, 80), Родріго (Диас, 65), Г. Гарсия

«Аль-Хиляль»: Буну – Лоди (Аль-Арби, 83), Кулибали, Тамбакти, Канселу (Аль-Ями, 64) – С. Аль-Давсари, Невеш, Милинкович-Савич – Н. Аль-Давсари (Канно, 76), Малком (Аль-Кахтани, 64), Маркос Леонардо (Аль-Жувайр, 83)

Арбитр: Факундо Тельо (Аргентина)

Стадион: «Хард Рок Стедиум» (Майами, США)

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клубный чемпионат мира по футболу Реал Мадрид Аль-Хиляль отчеты
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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Комментарии 4
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ivankondrat96
Буну звісно красень. Але і пенальті можна було пробити значно краще
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+2
pol-55
Якщо гравець правою ногою пробиває Низом у правий від воротаря кут,це пенальті які найчастіше беруться,а той гравець просто боїться промазати.
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0
Харьковский Характер
непробиваемый Буну проявил харьковский характер!
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-1
Дыряво С Пердя
☝️Наныли пенальти и то обделались Пум очка ты сильно расстроилась?
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-4
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