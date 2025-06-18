В среду, 18 июня, состоится поединок 1-го тура Клубного чемпионата мира, в котором мадридский «Реал» встретится с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии. Матч пройдет в Майами на стадионе «Хард Рок Стэдиум», игра начнется в 22:00.

Руководство «сливочных» не взяв ни одного трофея в прошлом сезоне, пришло к кардинальным решениям – смене тренера. Вместо Карло Анчелотти новым наставником королевского клуба стал испанец Хаби Алонсо, который в прошлом году смог оформить с «Байером» дебютное чемпионство в Бундеслиге. Теперь Алонсо будет ждать непростой экзамен в виде должности коуча одного из грандов в европейском футболе, где он ранее пребывал в качестве игрока.

«Аль-Хилялю» к сожалению тоже не удалось оформить золотые медали, ведь подопечные Жорже Жезуша финишировали вторыми в национальном чемпионате, но справедливости ради, они будут играть в следующем сезоне в азиатской Лиге Чемпионов. К тому же у «Аль-Хиляля» тоже сменился тренер: им стал Симоне Индзаги, который в прошлом сезоне во главе «Интера» был близок к треблу, но в итоге остался с ничем.

Для самих саудитов это уже четвертое участие на этом турнире, где дважды команда оставалась без бронзовых наград, а в прошлом розыгрыше вообще могла зацепиться за трофей, но проиграла «Реалу». Поэтому для «Аль-Хиляля» встреча против мадридцев очень принципиальна с точки зрения реванша за проигранный финал.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал Мадрид» – «Аль-Хиляль»