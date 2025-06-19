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Клубный чемпионат мира
Реал Мадрид
18.06.2025 22:00 – FT 1 : 1
Аль-Хиляль
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Клубный чемпионат мира
19 июня 2025, 00:08 |
2011
2

Реал – Аль-Хиляль – 1:1. Роковой промах с пенальти на 90+2-й. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча клубного чемпионата мира 2025

19 июня 2025, 00:08 |
2011
2
Реал – Аль-Хиляль – 1:1. Роковой промах с пенальти на 90+2-й. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine

18 июня прошел матч первого тура группы Н клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид (Испания) и Аль-Хиляль (Саудовская Аравия).

Поединок прошел на стадионе Хард Рок Стедиум в Майами.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Этот матч стал дебютным для нового тренера «Реала» Хаби Алонсо.

Ворота «Реала» в этом матче защищал Тибо Куртуа, Андрей Лунин – в запасе.

За мадридцев также дебютировали новички – Дин Хейсен и Трент Александер-Арнольд.

Обе команды победителя не определили – 1:1. На 34-й минуте мадридцы вышли вперед. Автором точного удара стал 21-летний форвард мадридцев Гонсало Гарсия. На 41-й счет в матче стал равным – с пенальти забил Рубен Невеш.

На 90+2 минуте Федерико Вальверде не смог забить с пенальти.

В одном квартете с Реалом и Аль-Хилялем также выступают РБ Зальцбург (Австрия) и Пачука (Мексика).

Клубный чемпионат мира 2025. Группа Н, 18 июня.

Реал Мадрид – Аль-Хиляль – 1:1

Голы: Гарсия, 33 – Невеш, 41 (п).

ГОЛ! Гарсия, 33 мин, 1:0

ГОЛ! Невеш, 41 мин (п), 1:1

Трансляция матча

События матча

41’
ГОЛ ! С пенальти забил Рубен Невеш (Аль-Хиляль).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Gonzalo Garcia (Реал Мадрид).
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Реал Мадрид Аль-Хиляль клубный чемпионат мира по футболу Андрей Лунин видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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OKs100
Реал отскочил. Аль-Хиляль должен был побеждать.
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0
Валентин Равенский
Реал не наиграл на победу, матч хорош был  Бону затащил !!! 
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-1
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