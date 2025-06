18 июня прошел матч первого тура группы Н клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид (Испания) и Аль-Хиляль (Саудовская Аравия).

Поединок прошел на стадионе Хард Рок Стедиум в Майами.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Этот матч стал дебютным для нового тренера «Реала» Хаби Алонсо.

Ворота «Реала» в этом матче защищал Тибо Куртуа, Андрей Лунин – в запасе.

За мадридцев также дебютировали новички – Дин Хейсен и Трент Александер-Арнольд.

Обе команды победителя не определили – 1:1. На 34-й минуте мадридцы вышли вперед. Автором точного удара стал 21-летний форвард мадридцев Гонсало Гарсия. На 41-й счет в матче стал равным – с пенальти забил Рубен Невеш.

На 90+2 минуте Федерико Вальверде не смог забить с пенальти.

В одном квартете с Реалом и Аль-Хилялем также выступают РБ Зальцбург (Австрия) и Пачука (Мексика).

Клубный чемпионат мира 2025. Группа Н, 18 июня.

Реал Мадрид – Аль-Хиляль – 1:1

Голы: Гарсия, 33 – Невеш, 41 (п).

ГОЛ! Гарсия, 33 мин, 1:0

33' ⚽ GOAL! @realmadrid stuns in a collective play and Gonzalo García is there to get Los Blancos in the lead! 🔥



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #RMAHIL pic.twitter.com/IhadLtTEfy