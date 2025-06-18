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Клубный чемпионат мира
Реал Мадрид
18.06.2025 22:00 - : -
Аль-Хиляль
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Клубный чемпионат мира
18 июня 2025, 12:30 |
199
1

Реал Мадрид – Аль-Хиляль. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025

Поединок состоится 18 июня и начнется в 22:00 по Киеву

18 июня 2025, 12:30 |
199
1
Реал Мадрид – Аль-Хиляль. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Коллаж Sport.ua

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18 июня, в рамках первого тура группового раунда клубного чемпионата мира свой матч проведут Реал Мадрид и Аль-Хиляль. Старт встречи запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид

«Сливочные» провели не лучший свой сезон, они стали вторыми в чемпионате, пропустив вперед Барселону, а также проиграли финал национального кубка тем же каталонцам. В Лиге чемпионов, команда по делу уступила в четвертьфинале Арсеналу, проиграв лондонцам оба матча. Вот таким, стал последний сезон Карло Анчелотти во главе клуба. Теперь у руля новый тренер, Хаби Алонсо, состав у него есть, интересно, сможет ли он привить тот зрелищный стиль, как было в Байере.

Конечно, Реал среди фаворитов турнира, но есть сомнения, что с новым коучем мадридцы сходу завоюют трофей, группа попалась не самая сложная, нужно выходить в плей-офф, желательно с первого места.

Аль-Хиляль

О представителе Саудовской Аравии немало уже знают в Европе, все-таки это гранд, в который перешло немало качественных футболистов. Был, конечно, и катастрофический трансфер Неймара, который фактически не играл из-за травм, получая космическую зарплату.

В этом сезоне команда стала второй на внутренней арене, проиграв борьбу за титул Аль-Иттихаду. Немного не хватило в Лиге чемпионов, там клуб дошел до полуфинала, где уступил Аль-Ахли из своей страны. Команда наверняка полна решительности, выйти из группы не будет просто, но надо бороться, показать свой лучший футбол.

Личные встречи

Уже многие привыкли, что многие команды с разных континентов пересекаются впервые, но эти клубы уже пересекались два года назад, на клубном чемпионате мира, тогда Реал в зрелищном матче выиграл 5:3.

Прогноз

Не сложно догадаться, что Реал большой фаворит этой пары, но пока непонятно, каким будет дебют Алонсо. Испанский клуб должен владеть преимуществом, а Аль-Хиляль попытается отвечать, как может.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Реала – 1,3, ничья – 5,76, победа Аль-Хиляль – 8,58. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Жду зрелищного матча, в котором Реал должен забить больше соперника, считаю интересной ставку на победу мадридцев и тотал больше 3,5 за 2,47.

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
18 июня 2025 -
22:00
Аль-Хиляль
Победа Реала + тотал больше 3.5 2.47 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Реал Мадрид Аль-Хиляль клубный чемпионат мира по футболу прогнозы прогнозы на футбол Андрей Лунин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Andromed
можливо один з небагатьох матчів європейської і неєвропейської команд який може бути цікавим
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