В матче Бенфика – Окленд между первым и вторым таймом прошло 130 минут
Это самая длинная пауза на Клубном чемпионате мира 2025, который проходит в США
20 июня состоялся матч второго тура Клубного чемпионата мира, в котором сыграли «Бенфика» (Португалия) и новозеландский «Окленд Сити».
Португальский клуб разгромил соперника со счетом 6:0, а «Окленд Сити» потерпел второе разгромное поражение на турнире.
Стоит отметить, что после первого тайма матч был остановлен на 130 (!) минут из-за плохих погодных условий и угроза удара молнии. Поединок, который начался в 19:00 по киевскому времени, смогли закончить только через четыре часа.
Это самая длинная пауза на Клубном чемпионате мира в США, хотя подобные остановки уже были на турнире. Предыдущий рекорд установили мексиканская «Пачука» и австрийский «Зальцбург», который были вынуждены прервать матч на 90 минут.
После двух туров в группе С лидирует немецкая «Бавария» (6 баллов), дальше разместились «Бенфика» (4), аргентинский «Бока Хуниорс» (1) и «Окленд Сити» (0 баллов).
WEATHER DELAY!— DAZN Football (@DAZNFootball) June 20, 2025
The second half of @SLBenfica x @AucklandCity_FC has been delayed due to weather conditions. Stay tuned for more information!
Watch the @fifacwc | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SLBAKL pic.twitter.com/LPG1wI8fkd
The weather was dreadful in Orlando, but not even the interruptions could stop Benfica from sweeping Auckland City aside— #FIFACWCWithClive | 🇺🇬🎙️ (@CliveKyazze) June 20, 2025
Auckland City have conceded 16 goals in two games #CKSports #FIFACWC #FIFACWCWithClive pic.twitter.com/hPwxuVjQU5
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ожидается, что Владислав Ванат перейдет из «Динамо» в «Сандерленд»
СК «Полтава» подозревается в несоответствии предоставленных документов