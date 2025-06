В матче Бенфика – Окленд между первым и вторым таймом прошло 130 минут

20 июня состоялся матч второго тура Клубного чемпионата мира, в котором сыграли «Бенфика» (Португалия) и новозеландский «Окленд Сити».

Португальский клуб разгромил соперника со счетом 6:0, а «Окленд Сити» потерпел второе разгромное поражение на турнире.

Стоит отметить, что после первого тайма матч был остановлен на 130 (!) минут из-за плохих погодных условий и угроза удара молнии. Поединок, который начался в 19:00 по киевскому времени, смогли закончить только через четыре часа.

Это самая длинная пауза на Клубном чемпионате мира в США, хотя подобные остановки уже были на турнире. Предыдущий рекорд установили мексиканская «Пачука» и австрийский «Зальцбург», который были вынуждены прервать матч на 90 минут.

После двух туров в группе С лидирует немецкая «Бавария» (6 баллов), дальше разместились «Бенфика» (4), аргентинский «Бока Хуниорс» (1) и «Окленд Сити» (0 баллов).

