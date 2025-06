Нокаут от ди Марии, сухой матч Трубина. Бенфика уничтожила Окленд на КЧМ

20 июня проходит матч второго тура группы C Клубного чемпионата мира, в котором встретились португальская «Бенфика» и новозеландский «Окленд Сити».

Команды играют на стадионе Inter&Co Stadium в американском Орландо. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

В первом туре лиссабонский коллектив не сумел одолеть аргентинский ФК «Бока Хуниорс» (2:2), а «Окленд Сити» потерпел разгромное поражение от мюнхенской «Баварии» (0:10).

В первом тайме лиссабонский коллектив сумел отправить в ворота соперника всего один мяч – перед уходом на перерыв пенальти реализовал Анхель ди Мария.

Второй тайм начался с опозданием, так как поединок прервали из-за плохих погодных условий. После возобновления встречи подопечные Бруну Лаже забили еще четыре гола и довели счет до разгромного – 6:0.

Дублем отметились Леандру Баррейру и Анхель ди Мария, также результативные удары на свой счет записали Павлидис и Санчес. Голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин провел весь матч – стоит отметить, что соперник нанес всего два удара в створ ворот.

Клубный чемпионат мира, 2-й тур. 20 июня

Бенфика – Окленд Сити – 6:0

Голы: Ди Мария, 45+8 (пен), 90+7 (пен), Павлидис, 53, Санчеш, 63, Баррейру, 76, 78

Бенфика: Анатолий Трубин, Николас Отаменди, Альваро Фернандес (Самуэль Даль, 46), Антониу Силва (Адриан Байрами, 87), Оркун Кёкчю (Ренату Саншеш, 61), Анхель Ди Мария, Фредрик Эурснес (Тиагу Говея, 82), Леандро Баррейро Мартинс, Джанлука Престианни (Жоау Регу, 71), Вангелис Павлидис, Керем Актюркоглу (Андреас Шельдеруп, 61)

Окленд Сити: Нейтан Гэрроу, Жерсон Лагос, Адам Митчелл, Майкл ден Хейер (Кристиан Грэй, 81), Никко Боксал, Адам Белл, Джон Ирвинг, Чжоу Тун (Жерар Гаррига, 46), Марио Илич (Джексон Мануэль, 59), Дэвид Ю (Мэттью Эллис, 59), Харис Зеб (Дилан Маникум, 59), Миер Беван (Райан Де Врис, 73)

Предупреждения: Альваро Фернандес (45+4), Оркун Кёкчю (48), Адриан Байрами (87)

