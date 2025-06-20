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Клубный чемпионат мира
Бенфика
20.06.2025 19:00 - : -
Окленд Сити
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Клубный чемпионат мира
20 июня 2025, 11:55 | Обновлено 20 июня 2025, 11:59
158
0

Бенфика – Окленд Сити. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025

Поединок состоится 20 июня и начнется в 19:00 по Киеву

20 июня 2025, 11:55 | Обновлено 20 июня 2025, 11:59
158
0
Бенфика – Окленд Сити. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

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20 июня, во втором круге клубного чемпионата мира между собой сыграют Бенфика и Окленд Сити. Матч начнется в 19:00 по киевскому времени.

Бенфика

Португальский гранд в этом сезоне мог сделать «золотой дубль» на внутренней арене, но проиграл конкуренцию Спортингу. В итоге, второе место в чемпионате, а в Кубке Португалии проиграли в финале упомянутым соседям. Пришлось довольствоваться только победой в не самом престижном Кубке португальской лиги.

Несмотря на то, что в воротах у «орлов» голкипер высокого уровня, украинец Анатолий Трубин, к игре в обороне есть немало вопросов. Старт на этом турнире получился тяжелым, ведь к 27-й минуте «орлы» уступали Бока Хуниорс – 0:2, до конца первой половины Ди Мария отыграл один мяч. Во втором тайме Бенфика осталась в меньшинстве, после удаления Белотти, но смогла при этом сравнять счет, в итоге трудовая ничья – 2:2.

Окленд Сити

Перед началом турнира все понимали, что Окленду ничего не светит в группе, но не было понятно, насколько все плохо. Матч против Баварии расставил все на свои места, поражение со счетом 0:10, а чего требовать от футболистов, которые являются любителями, они не играют на профессиональном уровне.

Можно не сомневаться в том, что команда проиграет все три матча, вопрос только в том, с каким счетом. Если Баварии не было принципиально, сколько забивать, Бенфика и Бока Хуниорс будут всегда заряжены на гол. Все может завершиться хуже, чем в первом туре.

Для футболистов это ценный опыт, возможно, где-то не повезло с группой, однако, стоит признать, что новозеландский клуб является одним из слабейших на клубном чемпионате мира.

Прогноз

Не сложно догадаться, что это будет первая очная встреча клубов. Бенфика безоговорочный фаворит, все сводиться к вопросу, с каким счетом выиграет португальский гранд.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Бенфики – 1,01, ничья – 33,02, победа Окленда – 39,12. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

«Орлам» будет мало просто взять три очка, им надо выигрывать с большой разницей, которая может стать решающей, в борьбе за выход в плей-офф. Вполне рабочей здесь выглядит ставка на успех португальского клуба с форой -6,5 голов за 2,26.

Прогноз Sport.ua
Бенфика
20 июня 2025 -
19:00
Окленд Сити
Фора Бенфики (-6.5) 2.26 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
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Бенфика Окленд Сити клубный чемпионат мира по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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