20 июня состоится матч второго тура группы C Клубного чемпионата мира, в котором сыграют португальская «Бенфика» и новозеландский «Окленд Сити».

Поединок пройдет на стадионе Inter&Co Stadium в американском Орландо. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

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В первом туре лиссабонский коллектив не сумел одолеть аргентинский ФК «Бока Хуниорс» (2:2), а «Окленд Сити» потерпел разгромное поражение от мюнхенской «Баварии» (0:10).

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Бенфика – Окленд Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция