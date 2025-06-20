Бенфика – Окленд Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч второго тура Клубного чемпионата мира состоится 20 июня в 19:00
20 июня состоится матч второго тура группы C Клубного чемпионата мира, в котором сыграют португальская «Бенфика» и новозеландский «Окленд Сити».
Поединок пройдет на стадионе Inter&Co Stadium в американском Орландо. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В первом туре лиссабонский коллектив не сумел одолеть аргентинский ФК «Бока Хуниорс» (2:2), а «Окленд Сити» потерпел разгромное поражение от мюнхенской «Баварии» (0:10).
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Бенфика – Окленд Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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