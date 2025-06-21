Наставник Бенфики оценил победу в матче, где Трубин отстоял на ноль

20 июня состоялся матч второго тура Клубного чемпионата мира, в котором сыграли «Бенфика» (Португалия) и новозеландский «Окленд Сити».

Лиссабонский коллектив уничтожил соперника со счетом 6:0. В стартовом составе «орлов» вышел украинский голкипер Анатолий Трубин, который сделал два сейва и отстоял на ноль.

После завершения этого противостояния главный тренер португальского клуба Бруну Лаже прокомментировал победу своих подопечных:

«В этом поединке у нас все получилось, но это была самая длинная игра в моей карьере. Особая благодарность нашим болельщикам, которые были здесь в течение пяти часов, поддерживая команду. Мы играли так хорошо, как могли.

Температура усложняла игру, первый тайм был очень сложным. Мы создали много моментов, чтобы забить. Учитывая те возможности, которые мы создали, могли забить гораздо больше.

Во втором тайме, с двумя часами отдыха, команда вышла динамичной. Замены были сделаны по моему решению. Независимо от того, кто выйдет в стартовом составе, мы должны смотреть на игру и видеть, что нужно изменить по ходу противостояния. Так и произошло. Мы сделали несколько изменений и получили результат, который, по нашему мнению, устроит нас.

Самое главное – увидеть, что тот, кто вышел со скамейки запасных, очень помог команде. Ренато Санчеш вышел, забил гол и дал нам много энергии. Мы сделали шесть замен. Самуэль Даль вышел в перерыве и помог нам создавать моменты. Мы довольны. Начинать игру в полдень (по времени Орландо – прим) при такой температуре было очень сложно.

Вы видели, как футболисты отдали все силы. Это было с первой и до последней минуты, все боролись. Мы говорили перед матчем, что должны быть командой на протяжении 90 минут, что не собираемся выигрывать со счетом 3:0 в первые 5, 10, 15 минут.

Нам было необходимо посмотреть на все 90 минут и увидеть результат и качественную игру. Это самое главное. Очень хороший результат для нас», – подытожил Лаже.