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Клубный чемпионат мира
Ульсан ХД
18.06.2025 01:00 – FT 0 : 1
Мамелоди Сандаунс
Начало матча было сдвинуто с 01:00 на 02:00 из-за плохой погоды
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Клубный чемпионат мира
18 июня 2025, 03:59 | Обновлено 18 июня 2025, 04:09
67
0

Ульсан ХД и Мамелоди Сандаунз сыграли в КЧМ. Старт матча был отложен на час

Команда из ЮАР взяла три очка в противостоянии с корейским клубом

18 июня 2025, 03:59 | Обновлено 18 июня 2025, 04:09
67
0
Ульсан ХД и Мамелоди Сандаунз сыграли в КЧМ. Старт матча был отложен на час
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1-го раунда клубного чемпионата мира встретились «Ульсан ХД» (Корея) и «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР).

Игра в Орландо началась с задержкой в ​​один час из-за дождя и угрозы молнии.

Команда из ЮАР открыли счет во втором тайме, и гол Икраама Райнерса на 51-й минуте оказался единственным в матче.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу Мамелоди Сандаунз.

В этом квартете также играют Боруссия Дортмунд и бразильский Флуминенсе (0:0 в матче первого тура).

Клубный чемпионат мира 2025

1-й тур, 18 июня 2025 года, Орландо (США)

Ульсан ХД (Южная Корея) – Мамелоди Сандаунз (ЮАР) – 0:1

Голы: Райнерс, 51

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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