Ульсан ХД и Мамелоди Сандаунз сыграли в КЧМ. Старт матча был отложен на час
Команда из ЮАР взяла три очка в противостоянии с корейским клубом
В матче 1-го раунда клубного чемпионата мира встретились «Ульсан ХД» (Корея) и «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР).
Игра в Орландо началась с задержкой в один час из-за дождя и угрозы молнии.
Команда из ЮАР открыли счет во втором тайме, и гол Икраама Райнерса на 51-й минуте оказался единственным в матче.
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу Мамелоди Сандаунз.
В этом квартете также играют Боруссия Дортмунд и бразильский Флуминенсе (0:0 в матче первого тура).
Клубный чемпионат мира 2025
1-й тур, 18 июня 2025 года, Орландо (США)
Ульсан ХД (Южная Корея) – Мамелоди Сандаунз (ЮАР) – 0:1
Голы: Райнерс, 51
Турнирная таблица
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Илью хочет подписать «Ливерпуль» и «Челси»
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации ЛЧ