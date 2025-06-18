Старт матча клубного ЧМ-2025 отложен. Что случилось в Орландо?

18 июня в 01:00 должен был начаться матч 1-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Команды Ульсан ХД (Южная Корея) и Мамелоди Сандаунз (ЮАР) вышли на поле стадиона Inter&Co в Орландо.

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Однако из-за плохой погоды (сильный дождь) начало матча отложено на неопределенное время

Команды вышли на поле, сфотографировались, пожали друг другу руки, а затем покинули газон.

В этом квартете также играют Боруссия Дортмунд и бразильский Флуминенсе (0:0 в матче первого тура).

Фотогалерея: Ульсан ХД (Южная Корея) – Мамелоди Сандаунз (ЮАР)