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Клубный чемпионат мира
18 июня 2025, 01:30 | Обновлено 18 июня 2025, 01:40
122
0

Старт матча клубного ЧМ-2025 отложен. Что случилось в Орландо?

Из-за плохой погоды начало матча отложено на неопределенное время

18 июня 2025, 01:30 | Обновлено 18 июня 2025, 01:40
122
0
Старт матча клубного ЧМ-2025 отложен. Что случилось в Орландо?
Getty Images/Global Images Ukraine

18 июня в 01:00 должен был начаться матч 1-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Команды Ульсан ХД (Южная Корея) и Мамелоди Сандаунз (ЮАР) вышли на поле стадиона Inter&Co в Орландо.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Однако из-за плохой погоды (сильный дождь) начало матча отложено на неопределенное время

Команды вышли на поле, сфотографировались, пожали друг другу руки, а затем покинули газон.

В этом квартете также играют Боруссия Дортмунд и бразильский Флуминенсе (0:0 в матче первого тура).

Фотогалерея: Ульсан ХД (Южная Корея) – Мамелоди Сандаунз (ЮАР)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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