Старт матча клубного ЧМ-2025 отложен. Что случилось в Орландо?
Из-за плохой погоды начало матча отложено на неопределенное время
18 июня в 01:00 должен был начаться матч 1-го тура клубного чемпионата мира 2025.
Команды Ульсан ХД (Южная Корея) и Мамелоди Сандаунз (ЮАР) вышли на поле стадиона Inter&Co в Орландо.
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Однако из-за плохой погоды (сильный дождь) начало матча отложено на неопределенное время
Команды вышли на поле, сфотографировались, пожали друг другу руки, а затем покинули газон.
В этом квартете также играют Боруссия Дортмунд и бразильский Флуминенсе (0:0 в матче первого тура).
Фотогалерея: Ульсан ХД (Южная Корея) – Мамелоди Сандаунз (ЮАР)
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