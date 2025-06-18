В матче 1-го раунда клубного чемпионата мира встретились «Ульсан ХД» (Корея) и «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР).

Игра в Орландо началась с задержкой в ​​один час из-за дождя и угрозы молнии.

Команда из ЮАР открыли счет во втором тайме, и гол Икраама Райнерса на 51-й минуте оказался единственным в матче.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу Мамелоди Сандаунз.

Клубный чемпионат мира 2025

1-й тур, 18 июня 2025 года, Орландо (США)

Ульсан ХД (Южная Корея) – Мамелоди Сандаунз (ЮАР) – 0:1

Голы: Райнерс, 51

Видео гола и обзор матча