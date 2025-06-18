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Клубный чемпионат мира
Ульсан ХД
18.06.2025 01:00 – FT 0 : 1
Мамелоди Сандаунс
Начало матча было сдвинуто с 01:00 на 02:00 из-за плохой погоды
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Клубный чемпионат мира
18 июня 2025, 06:47 | Обновлено 18 июня 2025, 07:29
36
0

Ульсан ХД – Мамелоди Сандаунз – 0:1. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура клубного чемпионата мира

18 июня 2025, 06:47 | Обновлено 18 июня 2025, 07:29
36
0
Ульсан ХД – Мамелоди Сандаунз – 0:1. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1-го раунда клубного чемпионата мира встретились «Ульсан ХД» (Корея) и «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР).

Игра в Орландо началась с задержкой в ​​один час из-за дождя и угрозы молнии.

Команда из ЮАР открыли счет во втором тайме, и гол Икраама Райнерса на 51-й минуте оказался единственным в матче.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу Мамелоди Сандаунз.

Клубный чемпионат мира 2025

1-й тур, 18 июня 2025 года, Орландо (США)

Ульсан ХД (Южная Корея) – Мамелоди Сандаунз (ЮАР) – 0:1

Голы: Райнерс, 51

Видео гола и обзор матча

События матча

36’
ГОЛ ! Мяч забил Икраам Райнерс (Мамелоди Сандаунс).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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