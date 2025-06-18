Ульсан ХД – Мамелоди Сандаунз – 0:1. Видео гола и обзор матча
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В матче 1-го раунда клубного чемпионата мира встретились «Ульсан ХД» (Корея) и «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР).
Игра в Орландо началась с задержкой в один час из-за дождя и угрозы молнии.
Команда из ЮАР открыли счет во втором тайме, и гол Икраама Райнерса на 51-й минуте оказался единственным в матче.
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу Мамелоди Сандаунз.
Клубный чемпионат мира 2025
1-й тур, 18 июня 2025 года, Орландо (США)
Ульсан ХД (Южная Корея) – Мамелоди Сандаунз (ЮАР) – 0:1
Голы: Райнерс, 51
Видео гола и обзор матча
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