Ульсан ХД – Мамелоди Сандаунз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы F КЧМ-2025 18 июня в 01:00
В ночь на 18 июня состоится матч 1-го тура группы F клубного чемпионата мира 2025 между командами Ульсан Хюндай Тайгерс (Южная Корея) и Мамелоди Сандаунз (Южная Африка).
Поединок пройдет на стадионе Inter&Co Stadium в Орландо. Время начала встречи – 01:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В одном квартете с Ульсан ХД и Мамелоди также играют Боруссия Дортмунд и Флуминенсе.
Ульсан ХД – Мамелоди Сандаунз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на Суспільне Спорт.
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