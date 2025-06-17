В ночь на 18 июня состоится матч 1-го тура группы F клубного чемпионата мира 2025 между командами Ульсан Хюндай Тайгерс (Южная Корея) и Мамелоди Сандаунз (Южная Африка).

Поединок пройдет на стадионе Inter&Co Stadium в Орландо. Время начала встречи – 01:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одном квартете с Ульсан ХД и Мамелоди также играют Боруссия Дортмунд и Флуминенсе.

Ульсан ХД – Мамелоди Сандаунз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Суспільне Спорт.