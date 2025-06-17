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Клубный чемпионат мира
Улсан Хюндай Тайгерс
18.06.2025 01:00 - : -
Мамелоди Сандаунс
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Клубный чемпионат мира
17 июня 2025, 20:40 | Обновлено 17 июня 2025, 21:17
27
0

Ульсан ХД – Мамелоди Сандаунз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы F КЧМ-2025 18 июня в 01:00

17 июня 2025, 20:40 | Обновлено 17 июня 2025, 21:17
27
0
Ульсан ХД – Мамелоди Сандаунз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Мамелоди Сандаунз

В ночь на 18 июня состоится матч 1-го тура группы F клубного чемпионата мира 2025 между командами Ульсан Хюндай Тайгерс (Южная Корея) и Мамелоди Сандаунз (Южная Африка).

Поединок пройдет на стадионе Inter&Co Stadium в Орландо. Время начала встречи – 01:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одном квартете с Ульсан ХД и Мамелоди также играют Боруссия Дортмунд и Флуминенсе.

Ульсан ХД – Мамелоди Сандаунз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Суспільне Спорт.

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Ульсан ХД Мамелоди Сандаунз смотреть онлайн клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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