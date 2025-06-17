Улсан Хюндай Тайгерс

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18.06.2025 01:00 - : -
Мамелоди Сандаунс
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Клубный чемпионат мира
17 июня 2025, 12:26 | Обновлено 17 июня 2025, 12:41
46
0

Ульсан – Мамелоди Сандаунз. Прогноз и анонс на матч КЧМ

Матч начнется 18 июня в 01:00 по киевскому времени

17 июня 2025, 12:26 | Обновлено 17 июня 2025, 12:41
46
0
Ульсан – Мамелоди Сандаунз. Прогноз и анонс на матч КЧМ
Мамелоди Сандаунз

18 июня на «Inter&Coс Стэдиум» пройдет матч 1-го тура клубного чемпионата мира, в котором «Ульсан ХД» сыграет против «Мамелоди Саундаунз». Поединок начнется в 01:00 по киевскому времени.

«Ульсан ХД»

Команда была основана еще в 1983-м году. Несколько раз она была успешна и раньше, но на пик вышла как раз сейчас. В 2022-м получилось вернуть себе чемпионский титул после паузы в 17 лет, и потом уже дважды успешно защищали свой статус. Кроме того, в 2020-м году получилось снова выиграть азиатскую Лигу чемпионов.

Но нынешний розыгрыш у клуба откровенно не задался. Даже на внутренней арене, в К-Лиге 1 Южной Кореи, сейчас другой лидер, «Чонбук Хендай Моторс», причем от нее отстали уже почти на десяток очков, сыграв на матч больше. Кроме того, не получилось «выстрелить» и в новом розыгрыше Лиги чемпионов. За 7 матчей набрали всего жалкие 3 очка, не выйдя в плей-офф. Не набрали форму и к концу весны: всего 1 победа в 4-х последних матчах.

«Мамелоди Саундаунз»

Клуб безоговорочно доминирует в футболе Южной Африке. В активе уже 18 чемпионских титулов. Причем, вернувшись на первое место еще в 2018-м году, так больше ни разу не отдали этот приятный статус. В том числе, в отличие от корейцев, остались вне конкуренции и этой весной: от «Орландо Пайретс» оторвались в итоге на 12 баллов.

Кроме того, команда в 2016-м году выиграла Лигу чемпионов Африки. И была близка к тому, чтобы повторить этот успех. Но немного не дотянула: дошла до финала, но упустила победу дома, пропустив в ответ на 94-й минуте, после чего проиграла «Пирамидс» ответный поединок 1-2, пропустив по разу в каждом из таймов, и не сумев добиться камбэка. И всего через пару недель приступают к новому старту.

Статистика личных встреч

До этого поединка клубы между собой не пересекались ни разу.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару практически равной по силам. Обе стороны должны понимать, что другого шанса победить уже, скорее всего, не будет, и поборются за успех. Ставим на «тотал больше 2,0 голов» (коэффициент – 1,64).

Прогноз Sport.ua
Улсан Хюндай Тайгерс
18 июня 2025 -
01:00
Мамелоди Сандаунс
Тотал голов больше 2.0 1.64 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Ульсан ХД Мамелоди Сандаунз клубный чемпионат мира по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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