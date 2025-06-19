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Клубный чемпионат мира
Палмейрас
19.06.2025 19:00 – FT 2 : 0
Аль-Ахли Каир
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Клубный чемпионат мира
19 июня 2025, 21:52 | Обновлено 19 июня 2025, 22:40
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0

Плохая погода не помешала. Палмейрас одолел Аль-Ахли

На 63-й минуте матч был приостановлен из-за штормового предупреждения

19 июня 2025, 21:52 | Обновлено 19 июня 2025, 22:40
310
0
Плохая погода не помешала. Палмейрас одолел Аль-Ахли
Getty Images/Global Images Ukraine. Палмейрас

В четверг, 19 июня, состоялся матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе A между «Палмейрасом» и «Аль-Ахли».

Встречу принимал «МэтЛайф Стэдиум» в Ист-Резерфорде. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом тайме зрители голов не увидели и команды ушли на перерыв при счете 0:0. Вторая половина матча стартовала с автогола от игрока египетского клуба – Уильям Абу Али срезал мяч в свои ворот на 48-й минуте. на 59-й минуте преимущество бразильского клуба удвоил Хосе Лопес.

На 63-й минуте матч был прерван из-за штормового предупреждения. Спустя 40 минуты футболисты вернулись на поле и игра продолжилась, но голов больше забито не было.

«Палмейрас» с 4 баллами возглавил группу A. «Аль-Ахли» с 1 баллом стал последним.

Клубный чемпионат мира. Группа A. 2-й тур

Палмейрас – Аль-Ахли – 2:0

Голы: Абу Али, 48 (автогол), Лопес, 59

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
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Палмейрас Аль-Ахли Каир клубный чемпионат мира по футболу прерванные матчи погода (дождь, снег, ветер, туман)
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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